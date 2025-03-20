樓上水管破裂「害天花板毀了」！新北婦求償　法院判賠金額曝

▲曹婦控訴，樓上鄰居邱男住家水管破裂，導致她家中天花板漏水。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名曹姓婦人控訴，112年間發現家中天花板滲水，調查後確認是樓上鄰居邱男住家水管破裂所致，雖然事後邱男改拉明管解決漏水問題，但卻未對曹婦住家完成漏水修繕事宜，雙方多次協商但沒有共識，曹婦因此提告請求賠償，包括天花板油漆復原、熱水器損壞換新、天花板場勘、及精神撫慰金等共7萬6700元。板橋地院法官審酌後，判邱男賠償天花板油漆、場勘費用共1萬9000元為適當，其餘請求為無理由，予以駁回。可上訴。

判決書指出，曹婦住家位於新北市某區4樓，該屋於109年底花費200萬元重新裝潢完工，但112年4月份曹婦即發現家中天花板滲水，追查後確認是樓上鄰居邱男住家水管破裂所致，因此通知邱男盡速處理，雙方還設立群組溝通，雖然事後邱男將管線改為明管並重拉解決漏水問題，但對於曹婦請求將其家中毀損部分恢復原狀一事，雙方多次協商仍沒有共識。

曹婦因此於113年7月發存證信函，要求邱男盡速完成漏水修繕事宜，如未予處理，將由曹婦自行雇工修繕復原，修繕費用將由邱男全部承擔。後曹婦提出民事求償告訴，要求邱男支付天花板油漆復原工程款1萬8000元、因漏水而造成損壞之熱水器更換1萬8600元、天花板漏水場勘費用1000元、晾衣不便送洗費用9100元、以及精神撫慰金3萬元，合計共7萬6700元。

對此邱男則辯稱，112年4月30日已經動工廢棄屋內老舊水路管線，改用明管水路，已經完美解決漏水問題，但曹婦對於修繕復原一節有多處無理請求，如油漆費用，經他找人評估，費用頂多一坪1000，曹婦受損範圍約6坪，總計6000元，加上折舊最多願意支付2000元，但曹婦卻開口要求1萬8000，差距整整9倍，令他無法接受，此外就連衣物送洗、熱水器換新也要求他賠償，邱男還一度質疑曹婦有詐騙之嫌。

對此，板橋地院法官審酌，天花板油漆復原工程款部分，曹婦有提出受損單據、防水工程報價單及統一發票，因此該部分求償1萬8000元有理由，另場勘部分1000元支出也有憑據。除此之外，熱水器損壞難以證明係漏水所致、衣物送洗費用曹婦也未提出進一步舉證；而精神賠償一節，雖然房屋有漏水，但情況難認達到不法侵害其他人格法益而情節重大，因此求償尚乏依據。最終法官判處邱男應賠償1萬9000元，逾此範圍為無理由，予以駁回。全案可上訴。