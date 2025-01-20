【廣編】林口門戶新地王　「璽來登帝璽」宣告即將登場

▲由林口指標建商「家悦建設」與「家泰建設」雙強聯手打造的「璽來登帝璽」，於1/15舉行隆重的開工動土大典。

圖、文／璽來登帝璽提供

繁盛榮景、一切就緒，林口快速發展、近期帶領眾多話題產業，舉凡世界級AI產業聚落、吸引國際知名企業進駐、國際媒體園區、都會時尚地標—東森集團總部、三井OUTLETㄧ、二期，以及多所國際私校紛紛插旗林口，為林口奠定國際級的都會地位，吸引各界新貴族爭相移居林口！

「璽來登帝璽」於今（1/15）舉行隆重的開工動土大典，由林口指標建商「家悦建設」與「家泰建設」雙強聯手，以建築品味致敬地段核心，以全新「5H」品牌概念定義高奢生活。本案為林口第一座全棟制震崗石建築、不僅擁抱核心地段，更具地王風範，豪宅級的品味與格調，以高奢規格款待未來每位住戶。

該案位於林口黃金地段，基地面積874坪，距離A9站僅300公尺，基地大面積退縮，型塑了完整的廣場型街廓，串連起東森總部及三井OUTLET的城市廣場，呈現國際級地標般的非凡氣度。樓層規劃地上29層，每層配置4部電梯，全棟採用日本住友理工制震系統，日本YKK AP氣密窗，德國GREENWEB防霾紗窗；格局規劃為18坪2房，27坪．31坪3房；門廳公設以高奢格調，回應國際都會的繁盛榮景，讓住戶回到家就像住進國際酒店式寓所。

「璽來登帝璽」

18坪2房

26坪．31坪3房

預約專線：02-2651-9888

接待會館：林口區文化三路一段189號

預約網址：https://www.royalplaza5h.com/