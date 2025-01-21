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台中、新北房地合一稅收破百億　住商：房價仍是鐵板一塊

▲▼ 三重房市 。（圖／永慶不動產提供）

▲全台個人房地合一稅收2024年約684.4億元，相較2020年大漲約4.7倍，其中各縣市以新北市5年漲幅逾9.3倍最高。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

疫情以來全台房價飛漲，不少屋主轉手獲利，致使全台各縣市房地合一稅大漲，觀察財政部資料，全台個人房地合一稅收2024年約684.4億元，相較2020年大漲約4.7倍，其中各縣市以新北市5年漲幅逾9.3倍最高。專家認為，近期市場空頭傳聞湧現，應注意資產機能性與未來性。

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央行2024年下半年推出第七波管制致使全台買氣急凍，但少見屋主降價，讓政府房地合一稅收仍相當豐潤。據財政部統計，全台2024年個人房地合一稅收共達684.4億元，相較2020年同期漲幅達474.6%；其中，以新北市榮登「房地合一稅收王」，2024年個人房地合一稅高達131.4億元，較5年前同期大漲931.9%，漲幅亦冠居全台。

▼全台房地合一稅收5年漲幅表。

區域 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 5年漲幅
台北市 76.8 45.4 37.3 31.9 12.0 540.9%
新北市 131.4 69.4 56.7 29.8 12.7 931.9%
桃園市 86.4 51.5 45.4 25.6 12.2 609.4%
台中市 127.7 84.0 78.6 50.3 27.1 371.2%
台南市 39.8 35.1 34.0 22.6 11.5 245.2%
高雄市 97.5 53.2 52.0 36.4 20.3 379.0%
新竹縣 25.6 15.9 17.0 9.4 3.6 615.0%
新竹市 25.1 17.4 15.1 9.7 2.8 780.3%
苗栗縣 10.5 6.5 4.9 3.3 1.5 591.4%
彰化縣 14.4 12.4 12.4 7.2 4.5 221.9%
屏東縣 10.3 6.9 5.2 3.6 2.1 400.1%

其他都會區，台北市2024年個人房地合一稅達76.8億元，5年漲幅540.9%；桃園市達86.4億元，5年漲幅609.4%；台中市為127.7億元，為唯二稅收破百億元縣市，5年漲幅371.2%；台南市則僅收39.8億元，為六都最低，5年漲幅245.2%；高雄市2024則有97.5億元，5年漲幅379%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「觀察統計台中、新北並列唯二稅收破百億元規模縣市，其中新北市包含板橋、三重以及新莊等一線行政區重劃區議題濃厚，且交通機能發展成熟，不少屋主早期持有之預售案，歷經大盤起漲，轉售後獲利驚人。」

▲▼ 建商尾牙,鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市包含西屯、北屯等區域皆具重劃區議題，另於海線行政區亦有台中港等大型建設，為區域增添房市熱度。（圖／資料照）

賴志昶說：「另如中和、永和等生活便捷區域，憑藉鄰近市區等地段優勢，加上區域供給稀缺，致使房價快速飛漲；台中市包含西屯、北屯等區域皆具重劃區議題，另於海線行政區亦有台中港等大型建設，為區域增添房市熱度，致使早期入手新案屋主，轉手後有不少獲利空間。」

值得注意的是，新竹縣市去年個人房地合一稅收分別達25.6、25.1億元，較2020年漲幅約615%、780.3%。賴志昶補充：「新竹憑藉科學園區議題，有高收入科技新貴支撐區域居住剛性需求，加上近年來半導體產業在全球快速成長，帶動國內股匯市場飛升，在「『股房連動』效應之下，致使新竹房價亦有驚人漲勢。」

對此，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出：「去年下半年起房市買氣下修，但房價仍是鐵板一塊，在此情況下，提醒買方近期市場空頭傳聞湧現，應特別注意資產機能性與未來性，避免因市場多空而讓愛屋價格出現波動。 」

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關鍵字：房價房地合一稅買氣資產機能性投資者房市

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