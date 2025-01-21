台中、新北房地合一稅收破百億　住商：房價仍是鐵板一塊

▲全台個人房地合一稅收2024年約684.4億元，相較2020年大漲約4.7倍，其中各縣市以新北市5年漲幅逾9.3倍最高。（圖／資料照）
記者陳筱惠／綜合報導
疫情以來全台房價飛漲，不少屋主轉手獲利，致使全台各縣市房地合一稅大漲，觀察財政部資料，全台個人房地合一稅收2024年約684.4億元，相較2020年大漲約4.7倍，其中各縣市以新北市5年漲幅逾9.3倍最高。專家認為，近期市場空頭傳聞湧現，應注意資產機能性與未來性。
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央行2024年下半年推出第七波管制致使全台買氣急凍，但少見屋主降價，讓政府房地合一稅收仍相當豐潤。據財政部統計，全台2024年個人房地合一稅收共達684.4億元，相較2020年同期漲幅達474.6%；其中，以新北市榮登「房地合一稅收王」，2024年個人房地合一稅高達131.4億元，較5年前同期大漲931.9%，漲幅亦冠居全台。
▼全台房地合一稅收5年漲幅表。
|區域
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|5年漲幅
|台北市
|76.8
|45.4
|37.3
|31.9
|12.0
|540.9%
|新北市
|131.4
|69.4
|56.7
|29.8
|12.7
|931.9%
|桃園市
|86.4
|51.5
|45.4
|25.6
|12.2
|609.4%
|台中市
|127.7
|84.0
|78.6
|50.3
|27.1
|371.2%
|台南市
|39.8
|35.1
|34.0
|22.6
|11.5
|245.2%
|高雄市
|97.5
|53.2
|52.0
|36.4
|20.3
|379.0%
|新竹縣
|25.6
|15.9
|17.0
|9.4
|3.6
|615.0%
|新竹市
|25.1
|17.4
|15.1
|9.7
|2.8
|780.3%
|苗栗縣
|10.5
|6.5
|4.9
|3.3
|1.5
|591.4%
|彰化縣
|14.4
|12.4
|12.4
|7.2
|4.5
|221.9%
|屏東縣
|10.3
|6.9
|5.2
|3.6
|2.1
|400.1%
其他都會區，台北市2024年個人房地合一稅達76.8億元，5年漲幅540.9%；桃園市達86.4億元，5年漲幅609.4%；台中市為127.7億元，為唯二稅收破百億元縣市，5年漲幅371.2%；台南市則僅收39.8億元，為六都最低，5年漲幅245.2%；高雄市2024則有97.5億元，5年漲幅379%。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「觀察統計台中、新北並列唯二稅收破百億元規模縣市，其中新北市包含板橋、三重以及新莊等一線行政區重劃區議題濃厚，且交通機能發展成熟，不少屋主早期持有之預售案，歷經大盤起漲，轉售後獲利驚人。」
▲台中市包含西屯、北屯等區域皆具重劃區議題，另於海線行政區亦有台中港等大型建設，為區域增添房市熱度。（圖／資料照）
賴志昶說：「另如中和、永和等生活便捷區域，憑藉鄰近市區等地段優勢，加上區域供給稀缺，致使房價快速飛漲；台中市包含西屯、北屯等區域皆具重劃區議題，另於海線行政區亦有台中港等大型建設，為區域增添房市熱度，致使早期入手新案屋主，轉手後有不少獲利空間。」
值得注意的是，新竹縣市去年個人房地合一稅收分別達25.6、25.1億元，較2020年漲幅約615%、780.3%。賴志昶補充：「新竹憑藉科學園區議題，有高收入科技新貴支撐區域居住剛性需求，加上近年來半導體產業在全球快速成長，帶動國內股匯市場飛升，在「『股房連動』效應之下，致使新竹房價亦有驚人漲勢。」
對此，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出：「去年下半年起房市買氣下修，但房價仍是鐵板一塊，在此情況下，提醒買方近期市場空頭傳聞湧現，應特別注意資產機能性與未來性，避免因市場多空而讓愛屋價格出現波動。 」
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