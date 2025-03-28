爸媽出頭期款買房　她被迫「幫繳房貸」傻眼！網：以後會感激

▲幫家裡付房貸，讓原PO很有壓力。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，爸媽在沒有跟她和姊姊商量的情況下，買了一間1100萬的房子，頭期款由爸媽支付，但隨後媽媽提議，房貸由一家四口平分，不過她目前仍是學生，靠每月1.2萬元的打工收入維持生活，想到一畢業就負債，就感到壓力倍增，貼文掀起討論。

女網友在Dcard發文，爸媽今年55歲左右，在沒有跟家裡討論的情況下，直接買了1100萬元的房子，「名下也不是我們姊妹的」，頭期款已經付了，並希望全家人一起幫忙繳房貸。今年19歲的她，每個月打工薪資1.2萬元，原本打工存錢是為了畢業後規劃自己的生活，卻可能因此被迫改變計劃，令她感到委屈又無奈。

她透露，本來打算畢業後，搬出去在外租房，並找一份正職的工作，可以獲得更多自由，不必再忍受父母對她管東管西，「不知道是不是明智的選擇，因為房租可能比我住在家裡的房貸貴，然後又感覺不幫家裡付很不孝」。

貼文曝光，網友建議跟父母好好溝通，「這種事情應該先開家庭會議討論，就算要負擔，也應該要以大致的收入比例分攤」、「出去住雖然自由度高，但現在租金很貴，我認為先住家裡，然後溝通看看生活習慣，房貸的部分我覺得盡力就好」、「你住外面也是幫房東繳房貸」、「你爸媽算有禮貌的了，多的是：欸養你那麼大了，該給一萬塊孝親費吧？」

也有網友指出，如果長遠看，這房子以後也是原PO的，「雖然現在會覺得壓力很大，但如果你家沒有自有房，長期來看你爸媽是對的，至少不用擔心爸媽老了之後的住處」、「以後也是留給你們」、「你沒想過這房子以後是妳和姊姊繼承嗎？」「現在幫爸媽繳，以後也是妳跟妳姊的」、「房子是資產不是負債，就算現在不在你名下，以後也是你和姊姊的」。