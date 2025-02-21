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台北雙子星引領西區翻轉增值！200米「宏道一品」圓夢享國際級生活品味

▲▼台北,雙子星,西區門戶計畫,宏道一品,商辦,增值。（圖／業者提供）

▲台北雙星計畫結合辦公、購物、五星級國際酒店、360度無邊際觀景台等機能，被視為將引領西區乃至全城轉型與繁榮的世界級開發案。（圖／宏道一品提供，下同）

房產中心／綜合報導

以台北車站為核心翻新老城面貌、塑造全新的台北國門形象的「西區門戶計畫」，已逐漸看得見未來盛世榮景，涵蓋範圍廣達440公頃，其中計畫核心「台北雙子星」摩天大樓，預計在2026和2027年完工，除了結合頂級商辦、精品百貨商城、五星級酒店之外，還將串接周邊如明日台北埕、中華郵政雙塔等多個重磅級開發案，並透過綠色廊道連結北門、鐵道博物館、三井倉庫等具歷史與文化價值的地標；轉至地下則有六鐵共構的便利軌道路網，至機場只需30分鐘，更展現首都交通樞紐的微型城市願景，這片重新發光的金磚版塊潛力無限，為台北再注入強大的經濟動能，成為引領台北走向國際的新引擎。

在全球邁向AI時代及政經局勢快速變動的背景下，規劃抗通膨資產已成為現代人的必修課；房地產憑藉其保值增值的特性，穩居許多人心中首選投資標的。擁有一甲子深厚歷史且以前瞻眼光聞名的宏道地產，精準選址於台北西區門戶計畫核心地段，在距離備受矚目的雙子星大樓僅200公尺推出全新鉅作「宏道一品」。匯聚多位業界頂尖專家，包括結構權威技師張盈智、豪宅御用建築師呂建勳、屢獲國際殊榮的六國景觀設計，以及專注飯店精品公設的衡美設計，共組夢幻團隊打造超越期待的住宅典範。

在地震頻繁的台灣，建築的結構安全尤其重要。「宏道一品」主結構採用高於法規標準的鋼筋與混凝土規格，達到結構耐震0.264g超越法規10%，充分展現對住戶安全的重視。除了建材選用，更導入嚴謹的三重監控機制，包括內部的自主監造制度、專任工程技師的自主檢查，以及第三方獨立監造與施工勘驗制度，確保每一個建築細節均經過專業把關。憑藉這些繁複高標準的安全措施，成功獲得全台僅有86棟住宅取得的國家級耐震標章。另外提供結構保固15年及防水保固10年的承諾，進一步彰顯何為低調奢華的設計理念，以極致匠心詮釋「國際級生活品質」的真諦，讓「宏道一品」不僅是一座住宅，更是一份無可取代的資產。

▲▼台北,雙子星,西區門戶計畫,宏道一品,商辦,增值。（圖／業者提供）

▲「宏道一品」採全室無小樑設計，讓空間視覺和利用度大大提升。圖為33坪樣品屋。

「宏道一品」坐擁六鐵共構的絕佳交通優勢，包括臺鐵、高鐵、機場捷運，以及紅、綠、藍三條捷運路線，構築無縫銜接全台與國際的便利交通網絡，將時間效率最大化，完美契合現代都會菁英的需求；且距離雙子星大樓僅200公尺，隨著大樓預計於2027年正式落成，現場專案經理預期，將帶動台北西區門戶計畫核心地帶土地與房產價值攀升，「目前『宏道一品』房價起點相較於中山南西商圈與信義計劃區仍偏低，預測未來可能突破150萬，漲幅空間可期。」

為符合國門金磚特區的生活品味，「宏道一品」特別規劃公設包含挑高6米的大廳與頂樓空中花園，並採用黃金級綠建築與智慧建築設計，體現現代都市的可持續發展理念。進家門則是可見全室內無小樑設計，搭配挑高3.4米樓高和18公分樓地板厚度，給予開闊體感及有效隔音，讓居家環境更舒適寧靜。三房格局一入玄關處即提供寬敞的收納空間，可設計鞋櫃或汙衣櫃等；開放式客餐廳使整體空間更加通透明亮，適合家人共聚或款待賓客；也可以依生活需求靈活運用其中一房，改做客房、書房或打通增加公共空間使用。

▲▼台北,雙子星,西區門戶計畫,宏道一品,商辦,增值。（圖／業者提供）

▲▼「宏道一品」三房玄關提供足量收納（上圖），房間視需求可彈性調整（上圖）。

▲▼台北,雙子星,西區門戶計畫,宏道一品,商辦,增值。（圖／業者提供）

此外，「宏道一品」更提供頂級建材，包括Takara Standard日系廚具防震、收納功能一應俱全，加上Bocsh洗碗機，讓烹飪時光更溫馨。BWT濾水系統、長庚生物科技養生好水、YKK AP窗戶、TOTO衛浴、Hansgorhe五金、德國KRONOTEX木地板、電動車充電設備等，體現了對細節的極致追求，將機能性與美學完美融合。

▲▼台北,雙子星,西區門戶計畫,宏道一品,商辦,增值。（圖／業者提供）

▲▼細節決定生活品味，「宏道一品」的廚衛建材及規劃能為住戶帶來宜居感受。

▲▼台北,雙子星,西區門戶計畫,宏道一品,商辦,增值。（圖／業者提供）

「宏道一品」結合核心地段優勢與卓越建築品質，不僅為自住者提供優質宜居的生活環境，更是當前抗通膨時代中極具潛力的保值與增值選擇。隨著西區門戶計畫逐步實現，台北這片新興核心地帶將吸引更多商業與人流注入，區域價值持續上揚；為了讓購屋變得更加輕鬆無壓力，「宏道一品」特別貼心推出輕鬆付款方案，簽約時僅需支付7%，其後每年分期付款2.5%，直至取得使用執照時支付最後5%，以漸進式付款模式大幅降低前期財務負擔，讓更多人能輕鬆實現核心地段置產的夢想。

關鍵字：台北雙子星西區門戶計畫宏道一品商辦增值

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