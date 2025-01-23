台中最貴成屋社區！　「寶璽天睿」每坪98.3萬創新高價

▲「寶璽天睿」最新登錄每坪單價98.3萬元交易，奪下億元級豪宅單價最高身價寶座。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導



2024年七期新市政中心再次稱霸億元級豪宅交易市場，不僅預售市場表現亮眼，成屋市場也不遑多讓，2024年共創下17筆成屋交易，其中「寶璽天睿」最新登錄每坪單價98.3萬元交易，奪下億元級豪宅單價最高身價寶座，另外「聯聚瑞和」與「寶輝秋紅谷」也進榜霸榜。

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根據內政部實價登錄統計，「寶璽天睿」17樓總坪數209.11坪，以總價1.89億元成交，扣除車位後每坪單價98.3萬，為2024年億元級豪宅成屋當中最高單價紀錄，同時超越該社區最高每坪88萬元交易，經查，買方為台中南屯林姓自然人。

此次榮登豪宅王的「寶璽天睿」由三大國際級團隊操刀，包括建築大師Michael Green、日本設計教父片山正通以及屢獲國際大獎的KYDO設計，規劃融入自然光、大量綠景及建築業創舉「Z字形四面採光」的獨有格局。

對此，寶璽建設低調表示，住戶中的知名企業主，也是上市公司大老闆的曾經給過真心反饋，即使該住戶擁有不少資產，事業布局全球，最終被寶璽細膩規劃與國際尺度感到震撼。

近期寶璽建設新作「寶璽天讚」也將登場，規劃坪數100至130坪，總銷140億元，《住展雜誌》發言人陳炳辰認為：「台中大坪數豪宅、億元級的交易還是集中在七期新市政中心，這類頂級產品仍有創價空間。此外，包括即將進場的兩大百坪預售新案『寶璽天讚』及『聯聚理安大廈』同樣位處七期，顯見區段的地位與價值。」

▲三大品牌包辦台中豪宅交易前5名，均為七期的豪宅市場拉高天花板，讓台中七期成為全國豪宅市場的聚焦。（圖／記者陳筱惠攝）

此次位居前五名的還有聯聚以及寶輝，這三大品牌包辦前5名，各有特色，均為七期的豪宅市場拉高天花板，讓台中七期成為全國豪宅市場的聚焦之處。

另外，住商不動產協理黃盟翔分析：「近年市場推案大多鎖定中小坪數，超大坪數豪宅未來更是稀缺，豪客除了要選址七期核心外，棟距大、隱密性也都是挑選條件。」

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