單價127萬超車新北　台中預售豪宅傳「還有更貴的沒揭露」

▲「聯聚理安大廈」高樓層毛胚屋於10月以1.52億元成交，單坪價格高達127.2萬元，成為北市以外最貴豪宅。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中住宅豪宅王盤點，仍以最高價的蛋黃區七期大獲全勝，成屋部分以「寶璽天睿」每坪單價98.3萬元，奪下2024年億元級豪宅成屋市場最高單價，打進「9字頭俱樂部」，在預售市場，「聯聚理安大廈」展現超高吸引力，高樓層毛胚屋於10月以1.52億元成交，單坪價格高達127.2萬元，成為北市以外最貴豪宅。

台中豪宅市場邁進百萬元單價里程碑，由豪宅建商領軍，消費者也相當埋單，成屋部分「寶璽天睿」每坪單價98.3萬元，奪下2024年億元級豪宅成屋市場最高單價。總價部分，則由「寶輝一品花園」單戶321坪，總價2.2億元拿下，單價為66.24萬元。

預售市場部分則是相當精彩，幾乎可說是一枝獨秀，由聯聚建設推出的30年代表作「聯聚理安大廈」，因地點位置幾乎絕版，大坪數規劃。展現超高吸引力，高樓層毛胚屋於10月以1.52億元成交，單坪價格高達127.2萬元，成為北市以外最貴豪宅。

據傳，「聯聚理安大廈」頂樓戶更是個大企業主搶佔的首選，已出現超過140萬元的成交價，惟實價登錄尚未揭露，3豪宅品牌2025也將各自推出新案，持續發力之下，2025年中台灣豪宅市場勢必將迎來一場巔峰對決。

▲成屋部分以「寶璽天睿」每坪單價98.3萬元，奪下2024年億元級豪宅成屋市場最高單價，打進「9字頭俱樂部」。（圖／記者陳筱惠翻攝）

寶璽建設即將公開的「寶璽天讚」基地廣達1200坪，規劃100至130坪的大戶型產品，總銷達140億元，由全球前三、日本第一的Nikken Sekkei（日建設計）操刀，進一步搶攻百坪頂級豪宅市場。

聯聚建設除了「聯聚理安大廈」外，還有新案「聯聚玉衡大廈」該案位於秋紅谷第一排，基地面積1838坪，為聯聚歷案中最大基地，個案規劃雙塔建築，總樓高51樓，將是台中最高住宅。

寶輝建設則是除了北屯區14期美和段計畫開發三塊土地近4000坪，包括「寶輝GREEN PARK」、「寶輝WATER PARK」、「寶輝SKY PARK」等PARK系列預售新案，總戶數231戶，總銷破百億元。

▲成屋部分「寶輝一品花園」總價2.2億元拿下，奪下年度最高總交易。（圖／記者陳筱惠翻攝）

另外，寶輝位於七期惠中路、市政北五路近2200坪土地，也規劃2025年推出豪宅新案。市場推估，每坪單價破百萬元，以及另位於南七期惠文國中小第一排的「寶輝469 GONGYI AVENUE」。

對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴指出：「寶璽與聯聚作為目前中台灣唯一推出均質百坪以上預售新案的建商，無疑是市場的最大焦點。這兩大豪宅王將在2025年展開白熱化交鋒，不僅牽動整個中台灣豪宅市場，也將重新定義豪宅的設計與價值標準。」

▲▼三大豪宅品牌2025年皆有新作品。 （圖／記者陳筱惠攝）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「七期周邊豪宅交易單價落差其實不小，成屋平均成交單價落在6~7字頭，與坪數大、過去基期低有關，不過此次建商品牌力加持，個案部分都有綠意景觀加持，對層峰買家而言極具象徵性，才讓買方願以較高價位成交。」