▲高齡化浪潮推動不動產市場轉型：養老住宅需求飆升、創新服務成關鍵。（圖／記者謝婷婷攝）

記者王威智／採訪報導

隨著台灣快速邁入高齡化社會，65歲以上人口比例持續攀升，對不動產市場的影響日益深遠。內政部最新數據顯示，截至2024年第一季，全台65歲以上人口已達415萬人，佔總人口的17.8%，預計2025年將突破20%。伴隨人口結構轉變，高齡住宅需求迅速激增，養老不動產成為市場焦點，為不動產經濟帶來全新價值與挑戰。

內政部數據進一步指出，全台65歲以上人口獨居住宅已達69.5萬戶，其中獨居老人約52.9萬戶，較2012年的36.6萬戶成長超過90%。此外，2024年統計顯示，65歲以上長者的住宅戶數已達75.7萬戶，創歷史新高。這顯示老年人對無障礙設計、智能居家設備及養老社區等需求日益增加。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，高齡化正改變不動產市場結構，除了無障礙與智能設計的硬體提升，更需提供溫暖且人性化的客製服務。她認為，對業者而言，這既是成長機會，也是重要挑戰。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶則指出，老年化與少子化正深刻影響房市結構。例如，過往主流的3至4房物件，現已轉向1至2房的小宅為主，既因應小家庭需求，也適合「空巢父母」。此外，中古公寓因出入不便，對老年購屋者吸引力下降，而高樓層大樓物件憑藉更親民的價格，正逆勢吸引消費者目光。另一端，具備長照與醫療設施的「銀髮宅」、「長照宅」及長照園區如雨後春筍般湧現，特別在新北三芝、桃園龜山等地，以特殊公設吸引高齡消費者，價量表現亮眼。隨著台灣加速邁向超高齡社會，「銀髮經濟」有望成為不動產市場的重要推動力。

▲位於台中沙鹿的青銀共居宅「好好園館」。（圖／記者陳筱惠攝）

養老不動產正逐漸成為收益性不動產市場的新興板塊，先前KPMG畢馬威不動產顧問公司董事總經理陳文正曾經名確點出，「老化海嘯」已然來臨，養老住宅需求快速上升，且市場產品類型不斷多元化。目前市場上已有多種創新產品，如服務導向的養生村、價格親民的老人公寓，以及強調代際融合的青銀共居宅等。這些住宅產品不僅滿足了老年人口的居住需求，還帶動相關產業發展，如醫療照護、娛樂設施及社區管理等，成為不動產市場的重要經濟驅動力。

面對高齡化社會帶來的居住挑戰，政府與民間機構合作顯得尤為重要。政府已推動多項政策，如社會住宅建設及高齡友善社區規劃，積極滿足老年人口的居住需求。此外，政策的支持也吸引了更多民間資本投入養老不動產市場，提升住宅品質與服務標準。徐佳馨進一步指出，「高齡化將牽動不動產市場的變化，除了硬體端的無障礙、智能設備等，更重要的是必然有導向更溫暖人性的客製化服務，對業者來說不僅是成長，也是考驗。」高齡化社會對台灣不動產市場的深遠影響不可忽視。隨著老年人口比例持續上升，市場需不斷適應這一趨勢。未來，如何整合資源、創新產品並提供高品質服務，將成為高齡不動產市場的關鍵課題。

展望2025年，養老不動產市場的潛力將持續釋放，成為台灣不動產經濟的重要支柱之一。在科技創新與政策支持的助力下，這一市場將迎來更多挑戰與機遇。而無論是硬體設備的優化還是人性化服務的升級，業者都需以創新思維和社會責任感回應這一時代需求，為高齡化社會創造更具價值的永續發展模式。