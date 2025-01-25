家人過世留土地+房！他見遺產稅「1600萬」崩潰求助　地政士解答了

▲長輩若沒規劃好繼承問題，高額遺產稅恐怕會讓子女陷入困境。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

網搜小組／閔文昱報導

遺產繼承問題經常是每個家庭可能會面臨的課題之一，就有一名男網友表示家人去年過世，遺留下的現金僅數百萬，主要遺產為房子和土地，但當他計算遺產稅後，發現需要支付高達1600多萬元，讓他崩潰直呼「根本繳不出來啊！」貼文一出，也釣出地政士出面解答。

一名男網友在Dcard發文分享，他的家人在去年過世，留下了幾百萬的現金和房子、土地，不過他計算遺產稅發現扣除免稅額零零總總之後，需要繳1600多萬元，讓他不禁嚇傻求救，「小弟月入也才6-7萬，年薪也才100萬初，完全不知道怎麼生出這些錢來，想問問各位有什麼好辦法嗎？如果一直都繳不出遺產稅，拼命給他罰錢最後遺產會充公嗎？」

▲原PO雖繼承房屋土地，但卻繳不出1600萬元遺產稅。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，不少網友紛紛建議，「可以分期，或是申請延期，你有很多時間賣掉一部分不動產」、「土地申請農用，可以少繳很多」、「遺產稅的錢慢慢還就好，有15年的時間可以還1600萬，跟他拖時間」、「拋棄繼承啊」、「建議先申請分期取得移轉財產同意書，再來拿到市場上變賣就可以還款了，千萬不要跟國稅局用實物抵繳會虧爛」。

其中，也有地政士給出建議，「本人地政士，你這遺產其實不算多，如果是113年過世的，反推計算遺產大概1.5億上下吧，遺產稅可以申請展延和分期。配偶有剩餘財產分配請求權，不動產的用地類別也要注意，銀行貸款是否尚未還清⋯很多細項可以注意」。

事實上，根據財政部規定，遺產稅納稅人若繳納現金有困難，可依規定申請分18期繳納，每期期限不超過2個月，並需加徵分期利息。但若未如期繳納，不僅需加徵滯納金，甚至可能面臨遺產充公的風險。