ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

家人過世留土地+房！他見遺產稅「1600萬」崩潰求助　地政士解答了

▲▼房產,房子,買屋,房市,房地產。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲長輩若沒規劃好繼承問題，高額遺產稅恐怕會讓子女陷入困境。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

網搜小組／閔文昱報導

遺產繼承問題經常是每個家庭可能會面臨的課題之一，就有一名男網友表示家人去年過世，遺留下的現金僅數百萬，主要遺產為房子和土地，但當他計算遺產稅後，發現需要支付高達1600多萬元，讓他崩潰直呼「根本繳不出來啊！」貼文一出，也釣出地政士出面解答。

一名男網友在Dcard發文分享，他的家人在去年過世，留下了幾百萬的現金和房子、土地，不過他計算遺產稅發現扣除免稅額零零總總之後，需要繳1600多萬元，讓他不禁嚇傻求救，「小弟月入也才6-7萬，年薪也才100萬初，完全不知道怎麼生出這些錢來，想問問各位有什麼好辦法嗎？如果一直都繳不出遺產稅，拼命給他罰錢最後遺產會充公嗎？」

▲▼難過、沮喪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO雖繼承房屋土地，但卻繳不出1600萬元遺產稅。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，不少網友紛紛建議，「可以分期，或是申請延期，你有很多時間賣掉一部分不動產」、「土地申請農用，可以少繳很多」、「遺產稅的錢慢慢還就好，有15年的時間可以還1600萬，跟他拖時間」、「拋棄繼承啊」、「建議先申請分期取得移轉財產同意書，再來拿到市場上變賣就可以還款了，千萬不要跟國稅局用實物抵繳會虧爛」。

其中，也有地政士給出建議，「本人地政士，你這遺產其實不算多，如果是113年過世的，反推計算遺產大概1.5億上下吧，遺產稅可以申請展延和分期。配偶有剩餘財產分配請求權，不動產的用地類別也要注意，銀行貸款是否尚未還清⋯很多細項可以注意」。

事實上，根據財政部規定，遺產稅納稅人若繳納現金有困難，可依規定申請分18期繳納，每期期限不超過2個月，並需加徵分期利息。但若未如期繳納，不僅需加徵滯納金，甚至可能面臨遺產充公的風險。

關鍵字：遺產稅債務繳款困難地政士房地產房產雲

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

年前「斷捨離」總是卡關！　專家盤點7類物品：真的該丟了

新年新氣象，也是好好整理家裡、除舊布新的好機會，但有時很難開始，也很難決定什麼該留下、什麼該捨棄。美媒《商業內幕》採訪多名收納達人，提供7項專業建議。

1小時前

家人過世留土地+房！他見遺產稅「1600萬」崩潰求助　地政士解答了

遺產繼承問題經常是每個家庭可能會面臨的課題之一，就有一名男網友表示家人去年過世，遺留下的現金僅數百萬，主要遺產為房子和土地，但當他計算遺產稅後，發現需要支付高達1600多萬元，讓他崩潰直呼「根本繳不出來啊！」貼文一出，也釣出地政士出面解答。

5小時前

高雄文山特區「斷頭房」比市價低200萬　購屋族卻陷兩難

房市買氣熱，央行祭出第七波信用管制，不少民眾想趁機撿便宜，就有網友上網發問，房仲說可以投資文山特區斷頭房，比市價便宜快200萬元，但他擔心不能貸款，於是上網問網友，是否該買仁武新成屋就好？信義房屋專家表示，入手預售換約需準備較多自備款。

13小時前

高齡化浪潮推動不動產市場轉型　養老住宅需求飆升、創新服務成關鍵

隨著台灣快速邁入高齡化社會，65歲以上老年人口比例持續攀升，對不動產市場的影響日益顯著。根據內政部最新數據，截至2024年第一季，全台65歲以上老年人口已達415萬人，佔總人口的17.8%。預計到2025年，這一比例將突破20%。

14小時前

羽球場公設打破格局框架！青埔「樺龍淳藝」融合藝術與科技　讓家擁有獨特品味

桃園青埔因為國際與藝術的相互交融成為城市新地標，從兒童美術館的藝術之丘到綠意盎然的青塘公園，加上高鐵、桃園國際機場的便捷交通，青埔以國際視野與現代生活交融，成為北台灣令人矚目的未來城市。藝術與文化已經成為青埔最迷人的標誌，此處不僅是居住地，更展現了生活品味。

15小時前

北市原民大樓屋齡僅20年　建築師揭「外牆剝落」主因

羅斯福路一段「原民大樓」驚傳傾斜，但建管處表示，初步認為該大樓無傾斜，未影響結構安全，僅外牆石材剝落，將依法裁罰該大樓管理單位6萬元。經查該大樓屋齡僅約20年，所有權人是中華民國。

15小時前

北部「2字頭」建案登場！2房高樓有海景、3房高坪效「鴻灃悦」幫小資輕鬆成家

正當其他重劃區的房價動輒突破6字頭、甚至超過千萬，位於草漯重劃區且又是校園預定地首排的「鴻灃悦」，現在每坪祭出「2字頭」的親民價格，讓有心成家的小資族也能輕鬆圓夢。

16小時前

9天春節假期賞屋不打烊　台中豪宅案最狂「幾乎無休」

2025年春節長假長達9天，不僅讓台商與企業主紛紛返台，更有機助攻房市買氣，台中各大建案為搶攻新春商機，從豪宅建案到自住型產品紛紛提早開工並推出活動迎接賞屋潮，可望為新春帶來一波亮眼的業績表現。

17小時前

1天1億！　興富發奪2024上市櫃建商營收王

2024年上市櫃建商營收排行，前三名是興富發、欣陸、冠德。其中，興富發營收365億元，剛好1天1億元，雖然年減幅度不小，但還是奪下年度營收王寶座，展望今年該公司有高達920億元新案完工量體，目前銷售已7成，營收有望推升。

18小時前

台積效應激勵！嘉義成南台灣房價黑馬　3年大漲4成

台積電在南台灣設廠，長期處於相對低房價的高雄、台南、嘉義，一躍成為全台房市交易熱區。根據房仲網統計，南部五縣市近3年房價表現，普遍價格穩健上揚，其中嘉義市的房價最驚人，3年成長4成，漲幅居南部五縣市之冠。

19小時前

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

遺產稅1600萬！他崩潰求助：..

1天1億！　興富發奪2024上..

台中房價70萬成常態　賴正鎰：..

七旬退休女醫師遭詐7棟房　專家..

橫跨雙北生活圈！環狀線南北環C..

斷捨離卡關！　7類物品「真的該..

台東土很黏！磁吸中南部退休族　..

高雄文山特區「斷頭房」比市價低..

「泰山勇士」來了！　塭仔圳新案..

北市原民大樓屋齡僅20年　建築..

ETtoday房產雲

最新新聞more

斷捨離卡關！　7類物品「真的該..

遺產稅1600萬！他崩潰求助：..

高雄文山特區「斷頭房」比市價低..

養老住宅需求升、創新服務成關鍵

青埔「樺龍淳藝」融合藝術與科技..

北市原民大樓屋齡僅20年　建築..

北部「2字頭」建案登場！

9天春節假期賞屋不打烊　台中豪..

1天1億！　興富發奪2024上..

台積效應激勵！嘉義成南台灣房價..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366