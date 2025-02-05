日本知名燒肉「插旗台北中山」10多年　宣布吹熄燈號！

▲牛角燒肉中山店插旗10多年，宣布熄燈。（圖／Google Maps）

記者許凱彰／台北報導

日本知名連鎖燒肉品牌牛角燒肉，在日本擁有上百間分店、海外也有超過50間的分店，登台20年有著不少愛好者，在台灣也積極擴店，不過上（1）月20日台灣牛角燒肉竟公告「閉店訊息」，牛角中山店因店鋪租約到期，於20日結束營業。

台灣牛角燒肉在粉專「牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku」上突然發布閉店公告，牛角中山店因店鋪租約到期的關係，於1月20日正式結束營業！謝謝各位貴賓與粉絲們這10多年來，對牛角中山店的厚愛、支持與肯定。牛角燒肉中山店在Google Maps上已掛上「永久歇業」，官網上也已經顯示黑白圖片並提到結束營業。

台灣牛角燒肉在雙北地區牛角燒肉仍有復興店、南港店、板橋店、中和環球店4間分店；桃園、新竹各有一間分店，在台中有4間分店，其餘在嘉義、台南、高雄及屏東還有4間分店。另外值得一提的是，牛角燒肉分別在台北天母大葉高島屋、台中LaLaPort經營新品牌牛角Buffet，針對不同客群提供服務。

牛角燒肉中山店閉店消息一出，不少人留言直言可惜，「怎麼會這樣子」、「期待可以規劃在台北車站附近開店，可以造福外來遊客用餐」、「天啊！滿滿回憶的中山店」、「沒記錯的話，中山店應該是來台的第一家店吧」。