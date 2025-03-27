明明賺很大！房客「每個月遲交房租」　菜鳥房東崩潰：不催就不繳

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友去年買下人生第一間房子後，就當起了包租婆，並選擇了一位在知名企業工作的房客，起初她看對方謹慎又細心，感覺做事很有條理；怎料，該名房客每個月都遲交房租，還要她催才會繳交，讓她十分無奈，「遇到這種租客到底該怎麼辦？」

女網友在Dcard發文提到，去年9月買了人生第一間房子，整理裝潢完就決定把房子出租，有蠻多人陸續來看屋，最後選擇了一位在XX上班的房客，「對方個性非常仔細（龜毛），光看個合約就看了幾小時，本來想說這也是好的，至少做事有條理，後來也順利簽約；但從租約開始第二個月，便發現他每個月房租都會遲交。」

原PO不禁傻眼直呼，「只要我不提醒，他就不會繳房租。我自認是位好房東，他的機車位不使用，還幫他出租讓他拿租金，但對方就是沒有準時交過房租，想問如果遇到這種租客到底該怎麼辦？每個月都要催他繳房租真的很麻煩！」

對此，網友們紛紛回應，「直接跟他收半年或是一年的房租最簡單，或是跟他說可以用預約轉帳的方式，就不用怕忘記，提醒之後會繳的算還OK啦，就真的很麻煩而已，只能這樣安慰自己」、「直接跟他LINE設一個提醒，每月幾號繳房租」、「習慣就好，很多房客不會按時繳租」、「面對這種人不需要總是秉持以和為貴，慎重提出他每月都遲繳租金的問題，請他立刻改進」、「包租代管類的業者可以幫你管理，我自己是這樣啦，房租沒遲過」。