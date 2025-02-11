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意外搶手！　屏東豬舍開價538萬被秒殺

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有網友在臉書社團出售屏東內埔豬舍，開價538萬元，強調「屏東市合法豬舍」，PO出短短不到一個月遭秒殺。（圖／翻攝自Facebook／高雄屏東591房屋買賣）

記者張雅雲／高雄報導

一般人對豬舍印象可能是又髒又亂，有網友在臉書社團出售屏東內埔豬舍，開價538萬元，強調「屏東市合法豬舍」，沒想到短短不到一個月就被秒殺，在地透露，合法牌照難以取得，最具價值的是合法飼養證與汙水證。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝　在地：差一條路「單價差70萬」

有網友在臉書《高雄屏東591房屋買賣》貼出PO文銷售合法豬舍，該豬舍位於屏東內埔里順路，根據銷售資料顯示，為稀有內埔合法豬舍，地坪341坪、建坪136坪，屋齡13年，開價538萬元，換算地坪單價為1.57萬元，強調具禽畜飼養登記證、設備完善，在地房仲透露，才刊登不到1個月，就被秒殺，新買家也是同業，成交價已趨近開價。

永慶屏東中正文傳加盟店東鄭景鴻表示，內埔有省道屏鵝公路經過，聯外交通相當便利，以豬舍來說，該豬舍土地規模算小，加上農牧用地，具特定使用方式，價值相對建地便宜。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲新豬舍要申請各項合法證照非常不容易，在地透露，「舊豬舍最具價值的就是合法飼養證與汙水證。」（圖／翻攝自Facebook／高雄屏東591房屋買賣）

但新豬舍要申請各項合法證照非常不容易，目前若要申請畜牧場登記證、畜禽飼養登記證、汙水證等，因為在地人常有廢水、豬糞汙染等疑慮，加上環保意識抬頭，申請合法證照愈來愈嚴格，「舊豬舍最具價值的就是合法飼養證與汙水證。」

鄭景鴻表示，目前屏東內埔鄉農牧用地一分地約300萬元，換算土地單坪價格約1萬元，該豬舍基本沒有把建物價值算入，不過該類物件買家也較受限，多為同行擴大養殖規模入手，少有一般買家會購入，且現階段畜牧業的市場主流，舊式豬舍需轉型升級為新式養殖場，未來轉手客群有限。

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關鍵字：屏東豬舍合法牌照秒殺內埔永慶不動產

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