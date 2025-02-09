蛋黃區也分真假！房仲業人士：政府別把房市打趴再來救

▲央行總裁楊金龍日前對於第七信用管制衝擊仲介業，表示覺得抱歉。

圖文／鏡週刊

在央行祭出第七信用管制後，房市買氣持續下探，觀察這波衝擊，以中南部房仲店受挫最重，原因就在於過去房市熱潮時，台北資金不斷南下尋找投資機會，不動產仲介公會全聯會理事長王瑞祺表示，「綠能、基礎建設、治水、軌道經濟、台積電，只要這些題材出來，假蛋黃區就隨之誕生，資金、投客跟著炒，體質好當然不影響，但若是題材尚未真正發酵的新興重劃區，跟著熱潮開設的仲介店，面對央行打房當然先倒下。」

國內兩大房仲龍頭的展店策略也轉向保守，永慶房產集團業務總經理葉凌棋不諱言：「確定有人會離開市場，蛋黃區也有可能。」但永慶房屋今年仍會持續展店，相較過去一年拓點200家，今年略為保守，落在100至150店左右。信義房屋則表示，展店會以人才為考量，持續以「有多少店長開多少店」、「有多少人才發展多少事業」為主旋律。

王瑞祺表示，這波房仲業將面臨三階段挑戰，第一階段是已經開始的品牌加盟店盤讓潮，接下來進入到第二階段的整併、收店潮，過完農曆年到3月下旬就能明顯看到。

「前兩階段，我們認為適者生存、不適者淘汰，對產業來說是健康的發展，但到第三階段大規模倒閉，情況就不一樣了，會衍生許多社會問題，像2002年房市陷入谷底，政府還得推出土地增值稅減半拯救房市。」王瑞祺說。

持續多年的房市榮景，在打房浪潮下，房仲正面臨嚴峻的存亡生死戰。



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