屏東最大星巴克旁廣告文案引熱議　一查：地主的傑作

▲屏東最大星巴克1月底開幕，有網友在臉書社團PO出1張由2杯黑咖啡組成笑臉的廣告，意外引來討論。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者張雅雲／高雄報導

路上廣告千奇百怪！屏東市最大星巴克1月底開幕，有網友在臉書社團PO出1張照片，由2杯黑咖啡組成笑臉，上面寫著「拿出真本事前先拿鐵」的文案，並發文「但你拿的很可能不是拿鐵」，有網友笑稱「結果照片是黑咖啡」，地主親回，形象廣告沒想到意外引來討論。

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星巴克屏東建國門市位於屏東市建國路，是屏東市最大店，1月底剛開幕，整間店以飛行傘為設計主題，外觀採垂直木條環繞曲面的點線面設計，搭配大片落地玻璃窗，一開幕就成網美咖啡廳，吸引超多人潮打卡。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》PO出照片，照片中寫著「拿出真本事前先拿鐵」的文案，並有2杯黑咖啡、以及由「中洲 IS WITH YOU！」組成的笑臉，發文「但你拿的很可能不是拿鐵」，吸引數千人按讚。

有網友開玩笑留言「結果照片是黑咖啡」、「我相信是先拿錢。」有在地人笑稱，照片是黑咖啡卻說是拿鐵「分明是黑的講成白的」，也有網友分析這是致敬「多年前Dydo咖啡的廣告文案」。

▲星巴克周邊店家多且密集，多項生活機能都可以滿足。（圖／記者張雅雲攝）

地主兼營建單位是屏東在地建商中洲建設，該門市地坪283坪，建坪約78坪，為地上1樓鋼骨建物，而租賃、實價登錄，尚無實登揭露。根據在地房仲估計，大型連鎖品牌以長約為主，租期至少10年，依當地區域行情來看，預估月租金約25~35萬元。

中洲建設總經理黃瀚霆透露，單純只是配合星巴克開幕的品牌形象廣告，剛好用「拿」跟「拿鐵」來當創意，其實沒有特別致敬其他廣告，整體廣告用中洲的視覺風格加以延伸，咖啡微笑圖案也是原創，用來樹立品牌印象，沒想到會在網路意外引起話題。

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