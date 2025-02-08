大量交屋潮蜂擁而至　投資客頭痛：裝修預算倍增





▲疫情後，台中市大量推案，卻因人力短缺導致使照進度落後，整體預估2025年將有大量新屋釋出市場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

疫情後，台中市大量推案，卻因人力短缺導致使照進度落後，整體預估2025年將有大量新屋釋出市場。專家表示，目前房市正進入高原期，短期房價不會劇烈波動，成交量將維持低迷，帶動後端4大產業業績看俏。

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根據最新統計，2024年台中市建照戶數合計約3萬戶，較2023年增加23.8%。使照戶數約2.7萬戶，較2023年增加25.4％。開工戶數則約3.3萬戶，較2023年成長4706戶、增16.5%，三項指標皆呈現正成長。

對此，正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「當預售交屋量創歷史新高，房市將受到多方面影響，包含市場供需變化與議價空間擴大、價格波動與銷售壓力。」

但是也因預售屋大量交屋，陳孟筠說：「目前房市情況對於後端租賃、驗屋、裝修、物業管理產業也會產生一系列連鎖影響。此外，部分自住需求者可能選擇延後購屋、轉向租屋市場，而投資客無法即刻脫手的房屋，也有機會投入租賃市場，帶動房屋代租、代管、短租平台的發展。」

▲目前房市情況對於後端租賃、驗屋、裝修、物業管理產業也會產生一系列連鎖影響。（圖／記者陳筱惠攝）

裝修價格部分，投資客洪先生就表示，自家20幾年的老大樓約15坪空間，在去年底進行全室整裝，包含汰換水電、隔間，原本預計單坪整修費用，含家具家電抓在8萬元左右，沒想到泥作師傅大缺工，常常工程停擺，不僅工程期嚴重延期，目前整修費用每坪已經來到15萬元，且完工遙遙無期。

室內設計業者、凝思創意總監張茲文則說：「新屋裝潢費用比中古屋低的原因，差在基礎工程費用，像是坊間有出現50萬元、100萬元整室裝修套餐，幾乎都是只接新屋。建議消費者，在最初的報價單上的每項工項和建材用料、品牌、型號、數量、尺寸，最重要的是完工時間、如何分段式付款都全部要寫清楚，避免裝修糾紛。」

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