北市房價全面破百？捷運沿線的房子想都別想？

▲「千百度」大師美學建築，風格私人會所，主臥室飽覽公園景觀。

圖、文／千百度提供

高房價時代來臨，放眼北市不動產市場，動不動就一坪百萬起跳，衝破每坪2百萬的也比比皆是，這讓買房成為消費者可望而不可及的夢，特別是條件稍微好一點點的地段，價格立刻高不可攀，好比捷運步行可達之處，亦或是近公園、近學校，或具備良好生活機能等，彷彿滿足生活最單純的需求都成了緣木求魚的困難事。

發現北市最後一塊夢土

捷運超近±150M！還有熱鬧商圈真精彩

▲「千百度」捷運新北投站±150M，不只離捷運站近，價格也超甜。

現在起別擔心，30年口碑建商 - 悅禧建設，聽到小家庭的心聲，理解當代生活需求，專為自住客層嚴選台北市最適居的地段，並真心獻上高標準安全建築以及各種貼心規劃，更以相對輕盈的房價，讓甜蜜家庭一圓美夢。

悅禧「千百度」的地段真的很甜，可以說是雙薪家庭與通勤族的第一首選，基地與捷運新北投站的距離僅±150M，以「過個馬路就到」的微散步距離，成為小家庭的心頭好。眾所周知，捷運新北投站的魅力絕對不僅僅是交通上的加持而已，其周邊的露天藝文市集與北投百年車站原址、火車博物館及一望無際的七星公園大草坪，都是都會人最浪漫的休閒去處，能讓大人、小孩與毛孩都放鬆。

此外，熱鬧的站前商圈更提供了便利的生活機能，從麥當勞、星巴克、摩斯漢堡、肯德基、日藥本舖、屈臣氏、北投老爺酒店……等，應有盡有。

▲「千百度」北投公園第一排，豪宅級地段，以及美好如京都般的文化風情。



我在台北小京都

坐享富人同款公園第一排

除了上述散步捷運±150M與完善生活機能之外，「千百度」的環境還囊括了萬坪北投公園第一排的優勢，這幾乎是放諸天下皆準的豪宅級地段，以及美好如京都般的文化風情，獨一無二，可遇不可求。

北投公園不僅大樹參天，綠草扶疏，此處陳釀百年的歷史底蘊與氣質，無可模仿亦無價，一是散步3分鐘即達全球最美圖書館之一的「綠建築北投圖書館」，可謂是讀萬卷書不用行萬里路，輕輕鬆鬆幾步就到；二是散步露天溫泉「千禧湯」，入冬後，當別人不遠千里而來，而你只要下樓走走就到，這樣的福氣真的很難得，這樣的緣分絕對要珍惜。

千百度

捷運新北投站±150M｜精品2-3房

接待中心地址：台北市北投區中山路1-2號

貴賓專線：（02）2892-7999