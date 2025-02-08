太保、湖子內房價猛衝　嘉義房仲：換東區中古大樓開秀

▲嘉義市東區中古大樓CP值，值得入手。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／嘉義報導

受惠台積電議題，近年嘉義太保房價大漲，鄰近的湖子內重劃區漲勢也頗為驚人。在地房仲表示：「這2區漲勢兇猛，市場會休息一下，而嘉義市東區中古大樓過去漲幅相對和緩，現在2字頭仍能入手，供給量少、需求量大，在919後平均每物件1個月就能賣掉，CP值高，值得入手。」

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」 帥過頭：碰都不要碰

受惠科技產業議題及台積電設廠大利多，嘉義太保房價大噴發，成為全國房市焦點。東森房屋嘉義後庄加盟店主任馬郁翔表示，該區農地從過去每坪1萬元漲到10萬元，大漲10倍。新案部分，在短短1年的時間平均續漲25%，部分個案甚至來到5成，目前成交價來到每坪27~36萬元。

另外，設定為住商混合區的湖子內重劃區，也鄰近台82線，離科技園區不遠，近年同樣成為房市焦點，且由於區域生活機能成型，新案均價已來到3字頭。

不過，馬郁翔表示：「太保、湖子內重劃區短期房價快速上漲，在激情之後始終會休息，反觀嘉義市中古屋房價漲幅相對有限，且與同區新案價差大，加上供給有限，只要是行情價釋出，過去平均每物件2週就會賣掉，在919之後平均1個月也會能賣掉，顯示需求持續強勁，具有相當高CP值的產品，未來也頗有上漲空間。」

▲嘉義市東區生活機能佳，居住環境舒適。（圖／東森房屋提供）

嘉義市買哪一區好？馬郁翔指出，從移轉棟數來看東區大於西區，東區價格也普遍較高，目前全嘉義最高價的5字頭新案就位於東區，且東區生活機能完善、居住環境舒適，房市指名度一直不錯，其中主要可分為3大購屋熱區。

首先是東區北邊靠民雄一帶的嘉北車站商圈，該區具鐵路高架化建設利多，以屋齡30年的大樓產品為大宗，成交單價行情落在20~25萬元，2房帶車位總價650萬元、3房850萬元。第二是新生路、公明路一帶，該區具七星計畫利多，坐擁嘉義公園、多間學校，區內以老透天產品為主，但交易量其實不低，以地坪17~20坪、建坪35坪的產品為例，總價落在700~1100萬元。

第三是位於嘉義市、嘉義縣接界一帶的和睦重劃區，其中可分為一、二期，一期已開發飽和，以屋齡10~15年的透天產品居多，以地坪25坪、建坪55坪來看，總價落在1300~1400。而二期差不多坪數新透天，總價約在1800萬元左右，大樓部分單價則為25~30萬元。

▲東森房屋嘉義後庄加盟店主任馬郁翔。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」 帥過頭：碰都不要碰