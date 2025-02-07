物流大咖布局信義路公寓等都更　程咬金殺出砸7.2億齊卡位

記者項瀚／台北報導

信義路四段有一排公寓，都更效益大，過去就吸引大咖東立物流插旗。有趣的是，東立佈局買下的2棟公寓中間，還有另外2棟，由專攻北市重建的双正利建設以7.2億元買下，據知情人士透露，該公司非常看好該區重建效益，並保留獨立興建、與鄰地協商合建的可能性。

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▲信義路四段有一排公寓，都更效益大，吸引開發商紛紛插旗。（圖／記者項瀚攝）

大安區信義路四段有上一排老公寓，地段精華，都更重建效益高，吸引建商虎視眈眈。過去《ETtoday新聞雲》報導，汽車、物流業大咖「東立物流」陸續買下107之1號整棟、109之1號店面，總計砸4.3億元。

然而，東立物流插旗的2棟公寓中間，還有另外2棟。有趣的是，中間這2棟不是由東立拿下，而是由專攻北市改建的「双正利建設」買下，共砸7.2億元吃下107之2號、109號2棟公寓，共計10戶，土地約86坪。

據知情人士透露，双正利建設公司佈局許多北市精華地段重建案，並以剛需小坪數產品為主力，本次出手信義路四段基地，也非常看好其後續開發效益，目前仍抱有獨立興建、與鄰地協商合建的可能性。

吉田開發建設副總蔡耀德分析：「台北市寸土寸金，建商同時看上一塊地是常有的事，尤其是在大安、信義區精華地段的一級戰區，地主們非常精明，開發商能順利插旗買進，都具有相當的土開實力。」

蔡耀德進一步指出：「該地臨信義路，路寬非常足夠，使用分區又是商三特（商二），容積率高達630%，改建效益非常高，若基地整合到一定規模以上，每坪站上200萬元不成問題，但相對地就是需等待整合，這就看開發商如何評估。」

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