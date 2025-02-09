「神祕鞋王」跨足房市　攜海悅台南東區推指標建案

▲宏福實業集團、海悅機構聯手推出的台南東區市心指標案「宏福悅」，2/6於基地現場舉行動土典禮。（圖／鏡週刊提供）

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由宏福實業集團、海悅機構聯手推出的台南東區市心指標案「宏福悅」，2/6於基地現場舉行動土典禮，包括宏福實業集團執行長張志邦、志竤建設總經理李曉輝、海悅建設總經理王俊傑、投資管理部副總經理林靚宜、海悅廣告負責本案之副總馬士雄與府城知名建築師朱益民等多位重量級人物均親自出席，見證東區雋永地標的華麗初起。

看好大東區未來發展，宏福實業集團攜手海悅機構，入主正東區市心推案，選址仁和路、崇善三街口，基地規模超過千坪，預計興建3棟地上14層、地下4層地標建築。

宏福實業集團是全球前兩大鞋業集團，大家所熟知的NIKE、PUMA、VANS、CONVERSE、UGG等國際品牌，皆委託宏福開發設計，並生產各式潮流鞋款，風靡全世界。有「神秘鞋王」之稱的創辦人張聰淵，帶領集團稱霸全球鞋業市場後回到台灣，將觸角伸展至房地產，選擇家鄉台南作為紮根台灣的起點，要將享譽全球的集團實力由此發揚光大。

依循宏福「合作夥伴皆是業界頂尖」的一貫發展模式，首次推案唯選上市代銷龍頭海悅機構，雙強聯手除了加乘品牌力，海悅機構29年建築代銷能量，與積極深耕台南的策略理念，也和宏福不謀而合，透過海悅精準的大數據分析，能夠深入了解消費者的購屋想法，進而規劃出貼合市場需求的住宅產品。

馬士雄表示，宏福實業集團是全球性的大集團，已在越南自行建立多座廠區，更成功開發規模數千坪、飯店等級公設的高級建案，建築規劃經驗與實力無庸置疑，本案是宏福旗下志竤建設布局台灣的首發案，更是決心要以高規格、高標準之作，一舉驚艷台灣房市。

馬士雄提到，近期南部地震頻繁，購屋時除了地段外，住宅結構安全絕對是建築首要重點，本案不僅主結構採用耐震構材高拉力鋼筋，也特別委託第三方公正單位進行結構外審，多一層審查與檢視，結構安全更多一份安心保障；此外，以「銀級智慧建築」及「建築能效1等級」候選雙標章的規格來規劃，迎向未來建築潮流，並選用低碳混凝土、日本YKK氣密窗、6+6mm low-e玻璃、三菱電梯、德國格溫拜克軟水系統等知名建材品牌細膩打造，未來落成後，將成為東區市心最具國際級質感的指標建築。



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