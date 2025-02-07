12年前7100萬入手　小北百貨屋主現開價1.3億「賣一半」

記者張雅雲／高雄報導

台南起家的小北百貨，堪稱在地五金百貨龍頭，高雄復橫店開店約9年，是不少人從小買到大的回憶，近期屋主開價1.3億元出售，根據實登，該戶2013年以7100萬元入手，在地仲介預估，以月租金約30萬元換算，投報率約2.6%。

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▲台南起家的小北百貨，堪稱在地五金百貨龍頭，高雄復橫店開店約9年，近期屋主開價1.3億元出售。（圖／記者張雅雲攝）

▲據Google Maps顯示，該店2016年就已營業，仍持續在人力網站、店面開出徵才職缺。（圖／記者張雅雲攝）

小北百貨復橫店位於高雄市新興區復興一路，屬於復興路生活圈，據Google Maps顯示，該店2016年就已營業，且24小時營業，結合五金及生活百貨，堪稱「半夜補貨救星」，且該店仍持續在人力網站、店面開出徵才職缺，如今屋主開價1億3500萬元出售。

負責銷售的台灣房屋忠孝延吉特許加盟店經理洪廷豐表示，該店坪數318.61坪，屋齡25年，為大樓1樓店面，目前由知名連鎖量販百貨穩定承租，單價約42.3萬元，租金、租期則婉拒透露。在地房仲預估，月租金約30萬元，換算投報率約2.6%。

▲該物件位於南高雄蛋黃區，復興路商家林立，商業機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

而根據實價登錄公布，2013年7月該戶1樓、地下一樓曾以7100萬元成交，同時備註「4筆建物一併買賣計價」。此次僅出售1樓店面，不含當初入手時地下一樓的車位，若先不計車位，僅以1樓店面來看，等於屋主持有12年加價6400萬元出售，漲幅約9成。

住商機構大南區協理林祺博表示，高雄房市目前話題多，不論是台積電、輝達、AI等產業利多，都帶動南高商辦、店面需求，該物件位於南高雄蛋黃區，復興路商家林立，商業機能發達，附近就是高雄捷運唯一紅橘線交會美麗島站，地段相當精華。

交易時間 位置 坪數 價格 單價 2025年 1樓 318.6坪 1億3500萬 42.3萬 2013年 1樓、B1 654.8坪 7100萬 10.8萬

▲小北百貨交易紀錄。（ETtoday製表）

林祺博指出，1樓店面區域行情單價落在35~40萬元，由於市中心已少有大型店面釋出，面寬夠大能見度高，仍有大型連鎖品牌、連鎖餐飲等業者願意承租，目前區域大樓主力屋齡多為30~40年，行情落在20~27萬元，人口密集有足夠人口支撐商圈消費力 ，不過租金總價高，對追求穩定收租的置產客來說，未來租客族群較受限。

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