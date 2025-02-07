中捷共構首座商辦大樓上樑　周邊租售行情可望翻倍

▲台中市捷運路網共構開發案首座商辦大樓「捷運綠線四維國小G5站土地開發案辦公大樓」預計明年6月完工。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市捷運路網共構開發案首座商辦大樓「捷運綠線四維國小G5站土地開發案辦公大樓」今（7）日舉辦上樑典禮，預計明年6月完工。信義房屋專家表示，周邊商辦屋齡都已超25年，新商辦供給，租金與售價有望翻倍。

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四維國小G5站聯合開發案，是冠德建設繼文華高中站土地開發大樓「冠德文心綻」後，台中捷運第二棟土地開發大樓，同時也是第一案全棟規劃店舖及辦公室的商辦大樓，全案投資超過17億元。

「捷運綠線四維國小G5站土地開發案辦公大樓」今（7）日舉辦上樑典禮，台中市政府秘書長黃崇典表示：「捷運綠線共有7處捷運共構土地開發基地，其中G9-1基地也是由冠德得標，此次四維國小G5站共構大樓相信能帶動周邊整體發展、活絡區域產業及創造工作機會，且未來捷運藍線則規劃13處土地開發案，也將攜手民間共創新的捷運城市。」

▲冠德建設董事長馬志綱（左一）表示四維國小G5站捷運聯開案從2021年簽約、2023年開工，預計2026年完工，將提升該區商業與周邊生活機能的重大建設。（圖／翻攝自台中市政府）

冠德建設董事長馬志綱表示：「四維國小G5站捷運聯開案從2021年簽約、2023年開工，到今天舉行的上樑典禮，預計2026年完工後，將成為捷運聯開案典範，並提升該區商業與周邊生活機能的重大建設。打造地上22層、地下5層的商辦大樓，共計111戶辦公室及2戶店鋪，辦公室面積將規劃為29坪~85坪可彈性合併使用。」

▲文心路沿線商辦落成時間大多落在1990~1997年，屋齡都已超25年。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，信義房屋文心捷運店主任林俊明表示：「文心路沿線從四維國小站周邊一直到文心崇德站，沿線的商辦落成時間大多落在1990~1997年，屋齡都已超25年，如『龍邦財經』、『蒂芬妮大樓』、『龍族天廈』、『鼎天商務大樓』等，目前每坪單價落在22~25萬元，但也因新式商辦需求增加，市場必將有汰換機制。」

目前七期預售商辦價格已經來到百萬元等級，新供給加持下，林俊明認為台中首座共構商辦大樓，售價與未來租金有望翻上2~3倍。

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