北市預售屋均價達4253萬元　大安、松山進逼豪宅線

▲松山區預售平均總價6289萬元，為台北市第二貴行政區。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

台北市預售平均總價高達4253萬元，其中大安、松山2區平均總價直逼7000萬元豪宅線。專家表示，松山區總價落差不小，除有上億元豪宅，但同時一些小基地、或位處巷內的小案子，1000多萬元即可入手。

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永慶房產集團統計台北市2024年1~11月各行政區預售屋的交易價量，發現全市預售屋平均總價高達4253萬元，且有將近3成的比例，預售屋總價超過7000萬元。

觀察北市各區，預售均價最貴的大安區為6602萬元，松山均價則為6289萬元，位居台北第二貴，2區均價直逼7000萬元豪宅線。另外觀察交易量，文山區平均每月有將近80件的預售交易量，為北市之最。

▲2024年1~11月台北市預售屋交易價量。（表／永慶統計）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「過去台北市因開發飽和、土地稀缺，以至於預售推案量體較小。但近年來隨著台灣經濟穩健發展，以及在危老及都更陸續推動下，預售推案量能提升。」

關於松山均價逼近7000萬元豪宅線，陳金萍表示：「松山區位處台北市核心地帶，也有匯集機場、鐵道、捷運等的交通優勢，並擁有多元的商圈，包括小巨蛋一帶的百貨、商場外，還有敦北民生商圈的頂級商辦匯聚。」

陳金萍指出：「松山各項生活機能成熟完備，優秀的區域優勢亦使建商推出不少高總價預售產品，去年1-11月的預售交易中，已有超過2成的比例，屬總價超過7000萬元的預售屋。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰補充，以總價來看，松山區新案價差不小，有「敦仰」、「勤美璞真城仰」等億級豪宅，但同時也有一些小基地、或位處巷內的小案子，規劃小坪數戶別，總價在1000多萬元，包括「吉美艾麗」、「京釀」、「松捷樂」、「敦北VOGUE 」。

至於文山區拿下交易量最高一區。陳金萍表示，文山區為台北市著名的文教區，再加上綠覆率高、環境舒適宜居及擁有相對親民的房價，與萬華區同列台北市唯二單價百萬內的行政區，吸引不少自住客群的目光。

在2024下半年，擁有萬坪基地的「元利四季莊園」正式推出，在台北市的萬坪基地建案相當稀缺，因此也受到許多購屋族群的關注與喜愛，開案後短短4個月間，就累積544件的預售交易，挹注文山區超過6成的交易量。

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