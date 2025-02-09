「買房附車位」是標配？他憂難脫手　專家曝1招：可以彌補

▲不少人會在意有沒有車位。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

民眾購買社區大樓房子，通常會考慮買個停車位以方便停車，一名網友表示，6年前購入一間台中市區的房子，屋齡大約6年，3房2廳，大約700萬元，因為當時沒有車位的需求，因此沒有買車位，現在想換房子，擔心沒車位會不會很難脫手？對此，信義房屋專家表示，一定有影響，但有1招可以解決。

有網友在Dcard發文，「沒有車位的房子真的很難賣嗎？」6年前購買了房子，當時以約700萬元的價格購入手，屋齡6年、3房2廳。由於當時沒有太多自備款，且不希望選擇過於老舊的大樓，選擇了相對較新的社區大樓，「但唯一的缺點就是沒有車位」。

儘管身邊的朋友都提醒他，沒有車位的房子將來可能不好脫手，但因為當時完全沒有用車需求，所以他還是決定買下這間房子。如今，他結婚生了小孩，可能會需要車位，因此考慮換房，「請問沒車位房子真的不好脫手嗎？房子在台中市區，附近機能還算不錯，這樣有機會脫手嗎？」

貼文曝光，網友認為車位很重要，「有機會脫手，但我是買家一定先大砍價」、「我上個月剛買一戶三房兩廳，我直接總價砍一百萬，因為沒有車位」、「沒車位是真的比較不好賣，如果是台北就算了，但台中家庭幾乎都有車 」、「看房沒有車位都直接略過」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一定會影響房價，但好不好賣就不一定了，還要考量附近的生活機能、地段、樓層等等，不過如果沒有車位的話，附近有可以租借的停車場，或是有其他可以解決車位問題的方法，多少可以彌補一下。