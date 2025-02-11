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「超歪樓」商旅重啟一拍底價2.4億　網見嘲：房客搖得太大力？

▲▼ 高雄,法拍,商旅,常客 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄後火車站前的「常客商務旅館」，因傾斜被網友封為「超歪樓」商旅，13日一拍底價2.4億元，直降8000萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄後火車站前的「常客商務旅館」，因傾斜被網友封為「超歪樓」商旅，去年9月舉行一拍，底價3.2億元，因故停拍後，今年2月13日重啟一拍，底價為2.4億元，直降8000萬元，專家指出，只要總價夠低，也有機會拍出。

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「常客商務旅館」位於三民區九如路，遭拍賣原因為「拍賣抵押物」強制執行，查封人為陽信銀行，該商旅地坪118.8坪、建坪1214坪，屋齡37年，為地上11樓建築，去年9月首度一拍底價3.2億元，換算地價269.3萬元，因拍賣條件內容變更停拍，今年再度重啟拍賣，2月13日舉行一拍，底價2.4億元，相較去年一拍底價，不到半年直降8000萬元，換算地價202萬元。

▲▼ 常客 。（圖／記者張雅雲攝）

▲相較去年一拍底價，不到半年直降8000萬元。（圖／記者張雅雲攝）

在地房仲透露，整棟大樓傾斜壓到隔壁辦公大樓，去年引起大幅討論。有網友開玩笑指出是「常客搖的太賣力了！」被封為「超歪樓」商旅，最近西洋情人節又即將到來，被在地笑稱「連房子都在放閃」。

根據法院筆錄顯示，該商旅已無對外營業，前後門也被用鐵皮遮擋，2021年4月28日高雄市土木技師公會鑑定報告指「高雄市三民區九如二路172號傾斜率未超過1/200，尚無結構安全之疑慮」。此外，高雄市政府工務局2024年1月召開建物結構安全會勘，會勘結果「初判建物無危險之虞」。

▲▼ 常客 。（圖／記者張雅雲攝）

▲九如二路鄰近高雄火車站後站，近期受惠高雄車站新站完工，周邊房價已有明顯漲幅（圖／記者張雅雲攝）

美家站前資產管理有公司店東才毓仁表示，九如二路鄰近高雄火車站後站，近期受惠高雄車站新站完工，周邊房價已有明顯漲幅，目前附近71期重劃區商五土地成交價落在160~180萬元，若以九如路上的地價來看，也有120~130萬的行情。

才毓仁指出，高雄近年主題活動多，觀光人潮回流帶動商旅商機，此外台積電吸引上下游產業鏈進駐高雄後，又有整棟商旅改建做為宿舍使用需求，隨需求浮現，近期不少過往難成交的高總價物件開始釋出，也陸續出現成交。

拍賣時間 底價 單坪地價 原因 底價價差
2024/9/12 3.2億 269.3萬 拍賣條件內容變更 8000萬
2025/2/13 2.4億 202萬 一拍  

▲常客商務旅館一拍底價。（ETtoday製表）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該商旅向隔壁棟大樓傾斜，2棟建築物頂端幾乎快貼在一起，雖無立即危險、尚無結構安全之疑慮，若需拉正處置，費用相當可觀。

不過最近區域有高雄車站新站完工、高鐵南延進駐等利多激勵，以及站前建國路首件民辦都更案已審議通過，以往該區的低度利用精華土地，徐華辰分析，未來開發完成，將進一步帶動周邊發展、提升都市機能，只要總價夠低，加上該大樓目前尚無安全疑慮，也有機會拍出。

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關鍵字：高雄商旅法拍建築傾斜歪樓常客

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