住宿「最討厭看到1設備」　他手狂抽筋：飯店該告知！全場爆共鳴

▲不少網友認為按壓式吹風機超級難用。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人出遊住宿，最討厭看到房內是附「按壓式吹風機」！一名網友無奈喊話，希望在訂房時，業者能主動告知是附按壓式吹風機，因為每次吹頭髮時，手都會不時抽筋非常崩潰。文章引發千人爆共鳴，「頭皮燙傷...頭髮還沒乾」、「我都會進去網站看有沒有浴室的照片，如果是抽筋吹風機我就會自己帶」。

一名網友在Threads真心直呼，飯店附設的吹風機是需要按壓才會有熱風的機款，能否在訂房時先告知一聲，因為每次吹頭髮時，他總是按到崩潰，「每吹五秒就手抽筋一次！」

文章曝光後，一票苦主也怒吼，「那個已經不是吹完髮質炸掉的問題了，重點是根本不會乾」、「吹到手抽筋也不會乾！吹太久過熱還會自動斷電」、「我長髮過腰又髮量多，之前一台壁掛式按壓吹風機...直接吹到燒掉」、「看到這種吹風機會不想洗頭欸」、「手抽筋、頭髮還燙傷，誰發明的爛東西？」「頭皮燙傷...頭髮還沒乾」、「長髮的我曾經氣到拿髮圈綁住按鈕處，才稍微有點用」。

其他網友則是自己帶吹風機，「對！我都會進去網站看有沒有浴室的照片，如果是抽筋吹風機我就會自己帶」、「已經帶吹風機好多年了」、「飯店介紹的照片應該要有一張是吹風機的」、「自從燒掉過一隻按壓型吹風機後，只要出門住宿一律自己帶吹風機」。

過去有內行解釋，「科普一下，有人說是怕忘記關浪費電、甚至失火，也有說是怕被偷。其實正確的答案是，怕你被電死。超級多人嫌棄這種吹風機，那是因為你不知道他為什麼做成這種開關和固定鎖在牆上，這種開關你放手就不繼續送電，降低了你因為手潮濕被感電的機率」。