房客入住新家驚見「人形痕跡」超毛！　這一幕爆熱議

▲原PO發布2張照片，可見地上似乎有個人體輪廓的痕跡。（圖／翻攝自Reddit）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名網友在外租屋，但2月初在論壇Reddit發布2張照片宣稱，在搬進新家之後，發現地板上有一些詭異痕跡，看起來就像是人體輪廓。照片曝光後引發討論，吸引近超過8.8萬讚，留言數破千則。

Newsweek報導，原PO發布2張模糊的照片，看起來像是犯罪現場調查中常見的屍體輪廓，顯然有人試圖清理過，但仍留下明顯痕跡。看到這場景的原PO直說，「他們至少可以重新鋪地板吧……只要磨掉之後重新塗新的漆就好」。

這立刻引來大批網友關注，討論地板上的痕跡到底是什麼，「我7年前看過一間房子，主臥房床鋪下方地板有個完全人體形狀的深色污漬」、「其實（犯罪現場）根本不會用膠帶圍住屍體，那是電影或電視中才會出現的，添加視覺效果」、「或許是萬聖節裝飾」。

另外還有網友自稱是犯罪現場調查員，稱「使用膠帶或粉筆的做法完全是好萊塢虛構，這種做法破壞性高過其價值，還會污染現場。唯一一次使用東西來標記屍體是在事件重建期間，當時使用噴漆，這是非常少見的做法」。

房地產專家賽恩提勒斯（Andy Saintilus）建議，若房客遇到上述情況，要拍照留存，並以書面通知房東或是物業經理留下紀錄。針對地上的污漬清除，他稱可使用溫和清潔劑來處理，或是專門的地板清潔劑，若污漬還在，用橡皮擦或擦拭酒精等稍微磨損的方法可能較為有效，但仍須先在小區域先行測試，如果還是不行，應該尋求專業人員處理。