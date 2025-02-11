2025開局失利　1月房地合一稅收大幅下滑33%

▲2024年房地合一稅收破千億元，創歷史新高，但1月大幅衰退，年減33%。（圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／綜合報導

2024年房地合一稅收破千億元，創歷史新高，但1月大幅衰退，年減33%。信義房屋專家表示，從去年第四季以來，房市交易出現量縮，預估2025房地合一稅不太可能再出現千億元的市況。

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去年房地合一稅收爆量，全年房地合一稅收個人、營利事業合計1007億元，首度突破千億元也寫下千億歷史紀錄，反映房市交易熱絡與出售不動產的業主資產大幅增值。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收大增，反映2016年後取得不動產的屋主，房價出現一波大漲，加上去年在管制前房市交易暢旺，帶動房地合一稅收大幅增加的狀況。」

不過，曾敬德也說：「從去年第四季以來，房市交易出現量縮，預估2025房地合一稅不太可能再出現千億元的市況。」

▲近年房地合一稅收統計。（表／信義統計）

另外，受到農曆年節與房市交易量縮影響，1月房地合一稅收剩下20億元，年減33%、月減近8成，寫下近24個月以來新低紀錄。

進一步觀察六都，台中市仍是房地合一稅收王，不過1月僅剩下4.8億元，其次是新北市剩下4億元，台南市則跌破億元剩下7100萬元。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，過去台南受到科技產業進駐利多，房價價量齊漲，幾年前購入的屋主帳面賺飽飽，但去年919後央行打房，台南買氣衰退也較為明顯，交易量降低，房地合一稅收也自然下降。

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