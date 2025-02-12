強拆老家「祖先牌位」被亂丟！　他怒斥建商惡劣網不挺

▲網友控訴建商強拆老家。（圖／翻攝爆料公社公開版，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一位網友在社交媒體上抱怨老家遭強拆，一夜之間變成廢墟，連祖先牌位都被丟棄在一旁，讓他憤怒地質疑「公道和正義在哪裡？」。但網友看完以後想法跟網友不同。

這名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文，並附上老家被拆後的照片和一份勝訴判決書，表示老家因家族長輩早年未受多少教育，導致「房屋產權」與「土地產權」分開。由於這個疏忽，後來的地主與建商多次要求拆除老家。

他指出，雖然多年前法院已經判定對方敗訴，但近期對方仍屢次嘗試強拆，甚至數次報警。經過多次對抗，今年農曆年前，老家終於被夷為平地。網友痛心表示，老家擺放的祖先牌位被當作垃圾丟在一旁，讓他感到非常憤怒，並質疑「公道和正義在哪裡？怎麼可以如此惡劣？有沒有人能夠教我該怎麼做？」

對此網友熱議，有網友質疑「建商給的錢不夠嗎？」、「那麼重要！為什麼不協商把土地買回來！地不是你的！早晚要還給人家！」。

根據網友提供的判決書可以看到，原PO的老家與另一名持有人甲為共同持有，因該建物未辦理保存登記，原PO的親戚乙擁有該老家二分之一的房屋所有權，並移轉給甲。甲認為該房屋屬於乙所有，原PO家族無法繼承房屋部分所有權。法官認為，原PO家族為該建物的共有人，且持有二分之一的房屋所有權，因此強制執行的程序應撤銷。後來甲與乙提起上訴，但二審法官仍駁回他們的訴求。