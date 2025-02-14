台南永康房市夯　在地房仲：同時吸納低、高價區買盤





▲園區客買房除了選在園區周圍，也有許多人會提高一點預算，買到鄰近的永康區。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台南報導

受科技業蓬勃，台南新市、善化房價一飛沖天。在地房仲表示，園區客買房除了選在園區周圍，也有許多人會提高一點預算，買到鄰近的永康區，享受更好的居住環境與生活機能。另一方面，東區因房價已高，不少買盤也開始外溢到永康區。

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東森房屋永康小東加盟店長羅正穎表示，近年受到台積電、科技產業議題發酵，帶動台南新市、善化房價一飛沖天，目前新案每坪成交均價35~40萬元，但受到去年9月央行打炒房衝擊，買氣衰退程度也較高，房價出現些微修正，反觀鄰近的永康區，過去漲幅相對和緩，且生活機能到位的同時，也兼具未來前景，在房市空頭時，價格表現也較為堅挺。

羅正穎觀察，永康區除了有國1大灣交流道，還有北外環快速道路，通車往園區僅約15分鐘，因此不少園區人都外溢至該區買房，此外與東區僅一路之隔，而東區現為台南房價最高的一區，尤其是平實重劃區，新案每坪成交價可達5字頭，甚至有個案衝到6字頭，因此也會有部分首購、換屋族轉移到永康購屋。

也就是說，永康區同時吸納了地點較偏、房價相對便宜的新市與善化，以及台南房價最高的市中心東區，房市需求強勁，使得房價保值抗跌，並以剛性自住客群為主。





▲永康區同時吸納了地點較偏、房價相對便宜的新市與善化。（圖／東森房屋提供）

羅正穎介紹，永康有4大重劃區鼎立，目前已有推案的是東橋重劃區，已開發約4成，新案成交單價約40~45萬元，與新市、善化落差不大，未來更具有成長空間，而屋齡6年內中古屋則為35~38萬元，以3房產品為主，加車位總價約1500多萬元。

另外還有砲校重劃區、二王重劃區、五王重劃區正在等待開發。羅正穎說，永康這4大重劃區可相互串連，面積不小，屬於規劃較完整的重劃區，除了已知的捷運建設行經，也預期未來會有更多的重大建設，帶動區域房市發展，成為台南房市的新亮點，建議購屋族可先提前佈局。

羅正穎補充，即便央行在去年9月打房，但永康區許多屋主還是期待賣出未來價，因此只要是貼近實價登錄左右的價格釋出，很快就會賣掉。

▲東森房屋永康小東加盟店長羅正穎。（圖／東森房屋提供）

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