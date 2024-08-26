新莊新案攀上8字頭　在地房仲：新北市地位「坐二望一」





▲新莊新案成交價站上8字頭，讓外地人驚豔。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

新莊新案成交價站上8字頭，讓外地人驚豔。在地房仲表示，新莊具3大重劃區加持，且可開發土地為新北蛋黃區中最多的，等到房子越蓋越多，商業機能再升級到位，價格仍將持續走升，加上副都心現有的出色條件，新莊在新北市的地位可說是坐二望一。

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今年實價登錄揭露，新北新莊已有個案成交站上8字頭，另外也有不只1案逼近8字頭，讓外地人感到驚艷，但看在在地房仲眼裡，覺得不需感到太意外，東森房屋新莊富國加盟店長潘浩龍表示，8字頭個案位於新莊副都心，是新莊發展的重要區塊，捷運、百貨、公園、學區樣樣都有，預期未來中小坪數均價有望往8字頭前進。

潘浩龍進一步表示，上新莊有2大指標重劃區，分別是新莊副都心與頭前重劃區，兩者緊鄰，並已開發一段時間了，副都心區內以商業用地約達8成比例，生活機能性佳，也是新莊最高價的區塊，成屋每坪成交價落在60~70萬元；頭前則9成都是住宅區，平均單價略低3~5萬元左右。

潘浩龍說，新莊副都心、頭前重劃區早期推案時蓋了不少大坪數豪宅，且由於區域有9成買盤都是自住客，中小坪數住宅釋出相當稀少，另一方面新莊人口數又在新北名列前茅，在供不應求的環境下，房價自然緩步走升。

▲除了重劃區，新莊的傳統舊市區指名度也相當高。（圖／東森房屋提供）

除了重劃區，新莊的傳統舊市區指名度也相當高。潘浩龍舉例，上新莊的佳瑪商圈、金泰商圈、幸福路與福壽街一帶，都是人口密集度高的熱門商圈，以公寓產品為主，成交價落在4字頭上下，條件不錯的物件有機會每坪成交50萬元；至於下新莊則以捷運站周圍為交易熱區，3字頭有機會入手公寓，值得一提的是迴龍站，有許多中古大樓，5字頭價碼具有相當高的CP值。

整體而言，潘浩龍表示，板橋為新北一哥毋庸置疑，市政府與三鐵共構條件不可取代，而緊鄰的新莊具3大重劃區加持，且可開發土地也是新北市蛋黃區中最多的，除了副都心還有部分土地，塭仔圳的大面積開發更是值得期待，「等到房子越蓋越多，商業機能再升級到位，市容更加漂亮，房價也將持續走升，加上副都心現有的出色條件，新莊在新北市的地位可說是『坐二望一』。」

▲潘浩龍認為，新莊在新北市的地位可說是坐二望一。（圖／東森房屋提供）

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