「保儀尊王」霸氣出手　2.5億無貸款買下500坪地

▲「睢陽飛鳳宮」位於鳳山區保華一路，主祀保儀尊王，去年入手廟對面的501坪基地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「睢陽飛鳳宮」位於高雄市鳳山區，主祀保儀尊王，據傳創建於清光緒年間，香火相當鼎盛，根據實登，去年10月飛鳳宮以2億5768萬元，無貸款入手廟對面的501坪基地，換算單價51.4萬元。信義房屋專家表示，區域地價約40~50萬元。

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▲去年10月飛鳳宮以2億5768萬元，無貸款入手廟對面的501坪基地。（圖／記者張雅雲攝）

「睢陽飛鳳宮」位於鳳山區保華一路，主祀保儀尊王，陪祀李府千歲、申國夫人、註生娘娘、福德正神等神明，據傳創建於清光緒年間，2007年因紅毛港聚落遷村遷至現址，在地人常去參拜祈福，該廟也有不少遶境活動，香火相當鼎盛。

根據實價揭露，該廟對面的臨時停車場，地坪501坪的住宅用地，去年10月以2億5768.9萬元無貸款成交，新買家就是飛鳳宮，換算下來，地價單坪達51.4萬元。

▲鳳甲生活圈有興建中的幼兒園，多為剛需的首購族群購屋。（圖／記者張雅雲攝）

記者致電睢陽飛鳳宮詢問該地未來用途，廟方表示，目前為停車場，使用方式還在規劃中，有可能一半為停車場，另一半則規劃神明出巡的「轎庫」，放置鑾轎外，還會存放神將、旗幟、法器等遶境相關物品。

「睢陽飛鳳宮」購地小檔案 位置 鳳山區保華一路 總價 2億5768萬元 坪數 501坪 單價 51.4萬 現況 臨時停車場

▲「睢陽飛鳳宮」購地小檔案。（ETtoday製表）

信義房屋鳳山鳳頂店主任業務詹懿表示，該區屬於鳳山的鳳甲生活圈，靠近77期重劃區，鄰近小港、大寮，生活機能雖然還在發展中，但因車程約5~10分鐘可銜接台88線快速道路鳳山交流道，交通優勢帶動人口快速移入，土地成交價格落在40~50萬元。

詹懿指出，近年不少建商來此區推案，新案成交價約40萬元上下，部分中古大樓，屋齡10年內，近1年成交多落在30~32萬元，由於有明星學校鳳翔國小，又有興建中的幼兒園，多為剛需的首購族群購屋，也有不少鳳山、林園、大寮的年輕族群到此購屋，買氣相當穩定，人口持續增加。

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