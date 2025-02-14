高雄金融街掉漆！泰式、烤肉2家老店歇業　在地：租金難降

▲中正三路是高雄知名金融街，聚集眾多金融機構，帶動周邊餐飲業蓬勃發展，沒想到近期「著火的牛阿根廷烤肉」宣布將停止營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

中正三路是高雄知名金融街，聚集眾多金融機構，帶動周邊餐飲業蓬勃發展，不少餐廳一開就是10幾年，沒想到近期「著火的牛阿根廷烤肉」與「卡拉包泰式餐廳」都相繼宣布歇業，專家分析，近年商圈轉移金融街掉漆，加上店租難降、人事成本高，老店也難撐。

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▲「卡拉包泰式餐廳」根據Google Maps顯示，2009年就已開店，在地人則透露已開店30年。（圖／翻攝自Google Maps）

中正三路早期因沿線有不少金融機構、商辦聚集，加上是東西向主要交通幹道，人、車潮多，有「金融街」之稱，擁有眾多就業人口，附近還有捷運美麗島站，商業行為相當發達，堪稱南高精華地段，帶動餐飲需求相當旺盛，早年一店難求。

「卡拉包泰式餐廳」、「著火的牛阿根廷烤肉」2家在中正路上開店至少15年，先後無預警宣布歇業，「卡拉包泰式餐廳」根據Google Maps顯示，2009年就已開店，在地人則透露已開店30年，去年8月底永久歇業後，根據實登揭露，已有新店家以月租金5萬元進駐。

▲中正三路有「金融街」之稱，帶動餐飲需求相當旺盛，卡拉包歇業後，已有新店家以月租金5萬元進駐。（圖／記者張雅雲攝）

另一家主打桌邊現切、吃到飽的「著火的牛阿根廷烤肉」則是農曆年後突然在社交帳號PO文「創業15年中，為大家準備美味的阿根廷烤肉，見證無數歡笑與回憶。然而，天下無不散的宴席，懷著感恩與不捨，決定於2025年2月28日正式結束營業。」至於結束營業原因，2店均未透露。

消息一出後，不少在地人相當錯愕，才少一家泰式老店，連大學回憶的原味炭烤熟成牛排都沒了，紛紛詢問真的不會再捲土重來了嗎？而2店結束營業後，目前在高雄已無分店。

▲中正三路老店熄燈。（ETtoday製表）

住商不動產高雄七賢加盟店長祝遵評表示，近年商圈北移，中正路不少店面空間不小，出租去化具一定難度，可謂南高「空租潮」的重災區，此外，餐飲業面臨高昂的人事成本，讓許多老店難以持續經營，加上該區很多屋主都是早期取得，持有成本相對低，沒有還貸壓力，寧可閒置空租，也不願意降租金。

若是大型店面，租金壓力較大，有可能選擇搬家到附近的復興路或直接結束營業，目前中正路以透天店面為主，屋齡30~40年，1樓單坪租金依路段、屋況不等，落在1200~1500元，價格則落在單坪百萬元上下。

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