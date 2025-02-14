三越氣爆！勾起高雄大統百貨傷痛　炸彈、大火商圈沉寂10年

▲台中新光三越百貨發生氣爆造成4死26輕重傷，後續全面停業。高雄的大統百貨則是曾被炸彈攻擊，1995年又發生火災，財務損失慘重。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台中新光三越百貨發生氣爆造成4死，後續全面停業。回顧高雄的大統百貨則是曾被炸彈攻擊，1995年又發生火災，財務損失慘重，加上原地修復、拆除重建2種方式卡關，直到2005年才改名「大統262」重新出發，五福商圈發展也因此停滯10年。

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台中新光三越百貨14日發生氣爆，造成4死，台中市政府勒令新光三越無限期停業，直到結果出爐，而回顧台灣百貨史上最嚴重工安意外，非高雄大統百貨莫屬。

▲1995年10月大統百貨因電線走火陷入火海，大火悶燒3天濃煙密布，造成全棟內部全毀。（圖／翻攝自國家文化資料庫）

大統百貨1975年開幕，位於新興區五福路，為地上9層、地下2層百貨，一開幕就是當時東南亞最大的百貨公司，轟動一時，根據在地人回憶，當時開幕還請來「一代妖姬」崔苔菁擔任模特兒，擠得萬人空巷，整個商圈盛極一時，承載許多老高雄人的回憶。

沒想到1982年有名謝姓男子為了勒索董事長吳耀庭2000萬元，提著土製炸彈到大統6樓的珠寶櫃台下，炸彈爆炸造成店員當場身亡，珠寶股長重傷送醫後也不治，之後謝男被判死刑定讞，大統仍是獨佔百貨霸主寶座。

▲大統百貨1975年開幕，位於新興區五福路，為地上9層、地下2層百貨，一開幕就是當時東南亞最大的百貨公司。（圖／翻攝自國家文化資料庫）

根據《國家文化記憶庫》顯示，1995年10月大統百貨因電線走火陷入火海，大火悶燒3天濃煙密布，造成全棟內部全毀，當時全台首創的「玻璃觀光電梯」也因為救災而被擊碎，之後集團內部陷入在原地修復、還是拆除重建的2種模式卡關中，一空置就是10年，五福商圈也在這10年間急速沒落。

直到2006年大統終於決定把原有9樓建物拆除上半部，僅保留地上1~3樓，改成大統262經營，不過因營運狀況不佳2008年再度結束營業，2010年2月以「大統五福店」的名稱開幕至今，1F有蘋果STUDIO A、美食小吃等，重新吸引年輕人聚集。

▲2010年2月以「大統五福店」的名稱開幕至今，1F有蘋果STUDIO A、美食小吃等，重新吸引年輕人聚集。（圖／記者張雅雲攝）

根據臉書粉專《高雄老照片》過去大統百貨的人潮照片，對比現在，落差相當大，有在地人留言表示：「高雄的痛，大統百貨重建，一定能讓南高雄起死回生。」也有網友表示：「當年我在那裡當售貨員，隔天就要過19週年慶。」

不過五福商圈歷經10年沉寂，附近的房價沒有因此貶值。高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，五福商圈素地有限，久無新案推出，雖然區域屋齡偏舊，但因位處南高蛋黃區，生活機能成熟中古房價相當保值。

年份 事件 備註 1975 開幕 規劃地上9層，地下2層，當時東南亞最大百貨公司 1982 炸彈爆炸事件 謝姓男子放置土製炸彈，造成2名店員死亡 1995/10 火災 電線走火，全棟內部全毀 2006 改建 拆除上半部(4-9樓)，保留1-3樓，改為大統262 2008 歇業 大統262結束營業 2010 重新開幕 以「大統五福店」名稱重新開業

▲大統重大事件時間表。（ETtoday製表）

周邊預售新案成交價已站上5字頭，屋齡20年大樓，房價也落在30萬元上下，尤其有中央公園、捷運中央央公園站、大立精品等，加上許多公家機關也在附近，因此對自住客來說還是相當受歡迎。

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