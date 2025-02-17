三越氣爆引高雄人憶10年前陰影　在地：中古大樓均價還在2字頭

▲高雄市府日前至新光三越高雄店聯合稽查，發現閘門出現影響逃生動線狀況，專家表示，新光三越所屬的三多商圈，是高雄熱門購屋區域。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

新光三越台中店封閉施工的美食街13日發生氣爆，釀4死、31人輕重傷，高雄市府日前至新光三越高雄店聯合稽查，發現閘門出現影響逃生動線狀況，引來在地民眾的氣爆陰影，擔心讓房價造成波動，專家表示，新光三越所屬的三多商圈，是高雄熱門購屋區域，中古大樓均價還在2字頭。

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為提升高雄市內百貨及大型商場的公共安全，高雄市政府日前由副市長羅達生率領工務局等至百貨公司進行聯合稽查，發現新光三越百貨高雄店閘門出現影響逃生動線狀況，要求業者立即改善，瓦斯管線設備方面，經檢測自動偵測裝置及安全閥均正常運作，未出現異常。不過新光三越百貨高雄店因鄰近當初2014年的高雄氣爆區，不少在地人都還有氣爆陰影，擔心影響房價波動。

▲高雄市政府14日由副市長羅達生率領工務局、消防局、勞工局、經發局、欣高瓦斯公司以及建築師公會多點齊發，至百貨公司進行聯合稽查。（圖／高雄市新聞局提供）

住商機構高屏澎區協理林祺博分析，新光三越高雄店位於前鎮區三多路，區段屬三多商圈，附近就是遠東SOGO高雄店、大遠百等多家百貨公司，還有興中夜市，商業機能相當發達，一直是高雄的熱門購屋區域，已擺脫過去氣爆陰霾。

根據《高雄實價網》統計，去年預售案大樓均價為39.8萬元，相較2023年均價38.7萬元，出現2%的微幅成長，不過該區因發展早，屋齡較老舊，多為5年以上的中古屋，去年均價23.7萬元，1年來有9%的漲幅，不過買氣衰退18.6%。

林祺博指出，高雄近年商圈轉移到北高，北高巨蛋商圈房價飆漲，南高最熱門的三多商圈呈緩漲趨勢，不過該區商業機能便利，又受亞灣題材激勵，還有愈來愈多世界級大廠在亞灣設置研發中心，像是輝達、鴻海攜手建置先進算力中心，AMD以及股王信驊科技都選在亞灣設立研發中心，大幅提振亞灣購屋信心，周邊房價開始起飛。

中古屋也因購屋門檻相對較低，吸引不少首購族入手，不過在房價出現漲幅後，買氣也趨停滯，首購族暫時觀望。

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