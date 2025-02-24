ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「地點、建設」雙支撐　台中13期45米園道首席登場

▲▼ 南悅樂田 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲棋盤街廓、筆直道路、低密度的13期重劃區核心，45米益豐路綠園道首排，新案「南悅樂田」登場。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

南台中最大公辦重劃區，為橫跨南區、南屯區的13期重劃區，不僅擁有商圈以及文心秀泰等大型商圈，已通車的捷運綠線，以及台鐵沿線，機能豐沛完整，整體打造棋盤街廓、筆直道路、低密度的住宅環境，吸引不少大咖建商包含南悅、大陸、順天、國泰、豐邑、惠宇、鉅虹、國聚、登陽等知名建商爭相插旗。

觀察大型建商的佈局，13期重劃區有望複製北台中14期重劃區的熱鬧，接棒成為房市大熱門，其中最具指標的大陸建設以單價84萬元、總價11.65億元取得13期重劃區楓溪段6筆共計1387.3坪土地，間接推升整體房市對於13期重劃區的信心。

被稱為愛心重劃區的13期重劃區市場，橫跨南屯與南區之間，更是緊臨八期重劃區、南區大慶雙生活圈機能，還有中山醫商圈、高鐵烏日站等優勢，值得一提的是13期重劃區周邊鄰近的多個重劃區蓄勢待發，包含單元重劃區以及烏日九德地區區段徵收區等，都是開發商未來相當看好的重兵區。

▲▼ 南悅樂田 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市13期重劃區擁有大慶共構雙生活圈機能，以及中部最強中山醫商圈優勢。（圖／業者提供）

「待南台中單元4、5、烏日九德、前竹以及高鐵特區，一切串接起來，南台中結合既有的八期、五期重劃區，將成房價爆發力最強的區段。」資深土地開發專員私下透露，尤其是台中市13期重劃區，被視為台中未來10年重要發展區，隨著該區域重劃工程完成，區域已全面開放通車，將可緩解建國北路、文心南路與三民西路車流。

目前13期重劃區除了是一線建商布局的重點區塊，佔大多數的住一之一土地，也是出名的低容積、高綠覆環境，購地單價已經出現逼近百萬元成交，當土地量能持續上升，推估未來門檻價也將從8字頭起跳。

在品牌建商手握萬坪土地待開發時，由代銷龍頭海悅機構以及在地品牌豐潤營造聯合創立的南悅建設，一步一腳印的推出北屯區「南悅豐映」、南屯區「南悅喜苑」獲得廣大迴響後，持續穩健在13期重劃區主幹道、45米益豐路二段上、選擇一般開發商會留著最後開發的綠園道首排，推出新案「南悅樂田」。

▲▼ 南悅樂田 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲千坪基地的「南悅樂田」坐擁益豐路綠園道首排。（圖／業者提供）

「南悅樂田」基地共計1101坪，位於益豐路與龍富五街交叉口，雙面臨路搭配45米道路，成就了大器棟距，規劃2至3房、26至38坪產品，以現代居住人口需求訴求最貼近市場的產品問世，再搭配全齡公設規劃，Villa泳池綠廊都能盡情享有，更成為區域最受注目新案。

目前13期重劃區共計9案齊發，實登最高價已經上看8字頭，除了顯示開發商相當看好外，當房價呈現高原期，南悅建設認為購屋族將更開始注重建築工法，尤其在土地成本及營建成本提升下，「設計及施工細節」更是成為打動準買方的核心。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲財經專家田大全認為南屯13期重劃區擁有高鐵、捷運、更有國一、台74線加持，緊鄰商圈，優良地理位置奠定不敗地位。（圖／業者提供）

對此，財經專家田大全認為：「展望2025年房地產走向，仍是圍繞著通膨壓力、央行調控兩大主軸，在此雙面刃下，全台房市房價支撐基準就在於區域利多題材與進度，從2024年全年通膨率2.17%、目前一年期定存利率平均1.715%
房貸利息以2.5%計，租屋族與購屋族未來10年、相同千萬元啟動基金的獲利是南轅北轍。」

田大全分析，其實依照目前央行七波打房政策，房價仍是鐵板一塊，就可以知道其中奧秘，尤其台中地區，包含西屯水湳經貿園區的重大建設啟用、北台中漢神巨蛋、南台中、全台最大「D-ONE購物中心」都非紙上談兵。任何一個大型建設與話題，都將成為房價的領頭羊。

尤其是南屯13期擁有高鐵、捷運、更有國一、台74線加持，緊鄰商圈，優良地理位置奠定不敗地位，且全區享有50％建蔽的低密度優點，綠地更是高達9.4萬坪，結合烏日區前竹、九德重劃區等下一波重劃區優勢。在台中整體發展朝南的同時，也僅13期擁有「蛋黃區的重劃區」美稱，整體發展沒理由不頂尖。

►即刻預約：https://bit.ly/3F1fQrc

關鍵字：南台中重劃區大咖建商房市南悅海悅樂田預售屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台南高鐵開車5分鐘！歸仁社宅193戶2029完工

台南市歸仁區「武東好室」社會住宅在日前已經決標，據了解該案鄰近高鐵台南站和台鐵沙崙站，周邊還有商場、公園和國中等，生活機能和交通方面都相當完善，在完工後可提供193戶居住單元，滿足更多民眾需求。

3小時前

竹科人曝上班實景「自家車庫先塞20分」　在地：外圍買房者漸多

新竹上班塞車情況再掀熱議！在地房仲表示，園區上班人口多，慈雲路容易塞車，但網友所言的誇張景象不是天天上演。此外他提到，園區人對塞車也頗為習慣，騎車5分鐘到公司不願，但可以接受塞車30分鐘，不用風吹日曬雨淋，在車上吃早餐、化妝等等。

3小時前

全美房貸利率降！　再融資申請量衝4個月新高

美國房貸利率2月初再度小幅下降，進一步推動房貸再融資需求上升。根據美國抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）最新的季節性調整指數，房貸再融資申請較2月初激增10%，較去年同期高出33%，延續前一周12%的增幅。

3小時前

現在還不是房市最冷！他曝近10年最慘：賣房子賣到懷疑人生

央行打炒房，讓房市買氣冷卻，交易量縮水，但現在並非房市最冷的時候。一位房仲指出，其實台灣2015年~2019年這段期間才是房市最為嚴峻的，那幾年連買方看屋意願都不高，僅有品牌建商的案子才讓顧客比較願意出來看，甚至有好幾度屋主都曾賣房子賣到懷疑人生。

4小時前

預售實登件數滑鐵盧　徐佳馨：房價下修關鍵等2026年

根據預售屋實價登錄揭露，金蛇年開春的1月份截至10日，台中預售屋登錄筆數138戶，等於一天出售13.8戶，相較過去景氣蓬勃時，單一個案單日就可出售超過20戶或是被秒殺，落差確實相當大，專家認為房價下修關鍵時間點在2026年7月。

4小時前

友賣基隆51年公寓「免頭期款、可分期」他心動　一票勸：你好好想

「要買老公寓嗎？」一名男網友表示，最近有朋友想賣基隆51年的老公寓，不僅不用繳頭期款，還可以分期慢慢還款，種種條件都讓他有點心動。但貼文發出後，不少人都紛紛勸他，「還是先觀望比較好。」

4小時前

房客1原因求租凶宅：怕無聊　網笑「要確欸」

一位網友怕毛小孩在家孤單，竟然異想天開在網路求租「凶宅」，希望前屋主能在他上班時陪伴他的狗，引發網友熱烈討論。

4小時前

大師光環助陣　南台灣6大國際指標住宅案曝光

過去常常有人說南台灣建築沒有特色，加上房價高漲，連已購客都覺得設計規劃低於期待，開始有建商找來國際建築團隊合作，接下來南台灣國際級建築新作，至少有6棟將陸續亮相，專家表示，「大師光環」提升建築物獨特性和市場價值，房價通常可略高於市場行情。

5小時前

外籍人士置產台中年增1成　香港、馬來西亞人偏愛2屯區

台中外籍購屋版圖曝光，據統計，2024年台中市外籍購屋人數為84人，較10年前的76人微幅增加，但觀察10年來，外籍買家的購屋區域與買家背景變化不小，轉變爲亞洲國家為主，購屋熱區則由南屯、北屯並列冠軍，西區緊追在後。

5小時前

財政部課稅出新招　地政士：灌高車位價閃單價門檻「沒戲」

針對售屋舊制者，財政部納入單價機制。對此，有些人可能想著灌高車位價格，使成交價下降，閃過單價門檻。但地政士表示，若成交單價剛好在臨界值還有機會，但若車位價明顯高過行情，仍可能被追稅。

9小時前

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

投資客4250萬入手42年老屋..

台中第一豪辦再現2億交易　一查..

剩2樓層可選！大票見「這層」驚..

三重單價破百萬　竟藏「台版九龍..

友賣51年公寓「免頭期款」他心..

他曝近十年最慘：現在還不算房市..

財政部課稅出新招　灌高車位價閃..

隔壁棟有人賣車位他心動！大票一..

6位企業主橫掃4千坪土地　台中..

5年重稅閉鎖期解禁　高雄面臨交..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高鐵開車5分鐘！台南社宅202..

竹科人曝上班實景「自家車庫先塞..

全美房貸利率降！　再融資申請量..

他曝近十年最慘：現在還不算房市..

預售實登件數滑鐵盧　徐佳馨：房..

友賣51年公寓「免頭期款」他心..

1原因求租凶宅：怕無聊　網笑「..

大師光環助陣　南台灣6大國際指..

外籍人士置產台中年增1成　香港..

財政部課稅出新招　灌高車位價閃..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366