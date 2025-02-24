「地點、建設」雙支撐　台中13期45米園道首席登場

▲棋盤街廓、筆直道路、低密度的13期重劃區核心，45米益豐路綠園道首排，新案「南悅樂田」登場。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

南台中最大公辦重劃區，為橫跨南區、南屯區的13期重劃區，不僅擁有商圈以及文心秀泰等大型商圈，已通車的捷運綠線，以及台鐵沿線，機能豐沛完整，整體打造棋盤街廓、筆直道路、低密度的住宅環境，吸引不少大咖建商包含南悅、大陸、順天、國泰、豐邑、惠宇、鉅虹、國聚、登陽等知名建商爭相插旗。

觀察大型建商的佈局，13期重劃區有望複製北台中14期重劃區的熱鬧，接棒成為房市大熱門，其中最具指標的大陸建設以單價84萬元、總價11.65億元取得13期重劃區楓溪段6筆共計1387.3坪土地，間接推升整體房市對於13期重劃區的信心。

被稱為愛心重劃區的13期重劃區市場，橫跨南屯與南區之間，更是緊臨八期重劃區、南區大慶雙生活圈機能，還有中山醫商圈、高鐵烏日站等優勢，值得一提的是13期重劃區周邊鄰近的多個重劃區蓄勢待發，包含單元重劃區以及烏日九德地區區段徵收區等，都是開發商未來相當看好的重兵區。

▲台中市13期重劃區擁有大慶共構雙生活圈機能，以及中部最強中山醫商圈優勢。（圖／業者提供）

「待南台中單元4、5、烏日九德、前竹以及高鐵特區，一切串接起來，南台中結合既有的八期、五期重劃區，將成房價爆發力最強的區段。」資深土地開發專員私下透露，尤其是台中市13期重劃區，被視為台中未來10年重要發展區，隨著該區域重劃工程完成，區域已全面開放通車，將可緩解建國北路、文心南路與三民西路車流。

目前13期重劃區除了是一線建商布局的重點區塊，佔大多數的住一之一土地，也是出名的低容積、高綠覆環境，購地單價已經出現逼近百萬元成交，當土地量能持續上升，推估未來門檻價也將從8字頭起跳。

在品牌建商手握萬坪土地待開發時，由代銷龍頭海悅機構以及在地品牌豐潤營造聯合創立的南悅建設，一步一腳印的推出北屯區「南悅豐映」、南屯區「南悅喜苑」獲得廣大迴響後，持續穩健在13期重劃區主幹道、45米益豐路二段上、選擇一般開發商會留著最後開發的綠園道首排，推出新案「南悅樂田」。

▲千坪基地的「南悅樂田」坐擁益豐路綠園道首排。（圖／業者提供）

「南悅樂田」基地共計1101坪，位於益豐路與龍富五街交叉口，雙面臨路搭配45米道路，成就了大器棟距，規劃2至3房、26至38坪產品，以現代居住人口需求訴求最貼近市場的產品問世，再搭配全齡公設規劃，Villa泳池綠廊都能盡情享有，更成為區域最受注目新案。

目前13期重劃區共計9案齊發，實登最高價已經上看8字頭，除了顯示開發商相當看好外，當房價呈現高原期，南悅建設認為購屋族將更開始注重建築工法，尤其在土地成本及營建成本提升下，「設計及施工細節」更是成為打動準買方的核心。

▲財經專家田大全認為南屯13期重劃區擁有高鐵、捷運、更有國一、台74線加持，緊鄰商圈，優良地理位置奠定不敗地位。（圖／業者提供）

對此，財經專家田大全認為：「展望2025年房地產走向，仍是圍繞著通膨壓力、央行調控兩大主軸，在此雙面刃下，全台房市房價支撐基準就在於區域利多題材與進度，從2024年全年通膨率2.17%、目前一年期定存利率平均1.715%

房貸利息以2.5%計，租屋族與購屋族未來10年、相同千萬元啟動基金的獲利是南轅北轍。」

田大全分析，其實依照目前央行七波打房政策，房價仍是鐵板一塊，就可以知道其中奧秘，尤其台中地區，包含西屯水湳經貿園區的重大建設啟用、北台中漢神巨蛋、南台中、全台最大「D-ONE購物中心」都非紙上談兵。任何一個大型建設與話題，都將成為房價的領頭羊。

尤其是南屯13期擁有高鐵、捷運、更有國一、台74線加持，緊鄰商圈，優良地理位置奠定不敗地位，且全區享有50％建蔽的低密度優點，綠地更是高達9.4萬坪，結合烏日區前竹、九德重劃區等下一波重劃區優勢。在台中整體發展朝南的同時，也僅13期擁有「蛋黃區的重劃區」美稱，整體發展沒理由不頂尖。

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