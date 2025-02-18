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新光三越氣爆櫃位出走求生　七期短期店租高

▲▼新光三越,氣爆,營業部副本部長謝英明,。（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越氣爆暫時停止營業。（圖／記者許權毅攝）

記者葉國吏／綜合報導　

台中新光三越生氣爆封鎖，傳出店內許多櫃位已經開始找尋附近店家要繼續營業。

根據《聯合報》報導，鄰近房仲業者指出，由於氣爆後百貨暫時停業，讓百貨內業者為了要繼續營業，已經開始在附近尋找臨時店面。

目前找店面的業者以精品、糕點業者較多，不過也因多尋找短租店面，因此租金相對較高。

關鍵字：新光三越氣爆

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