新光三越氣爆櫃位出走求生　七期短期店租高

▲新光三越氣爆暫時停止營業。（圖／記者許權毅攝）
記者葉國吏／綜合報導
台中新光三越生氣爆封鎖，傳出店內許多櫃位已經開始找尋附近店家要繼續營業。
根據《聯合報》報導，鄰近房仲業者指出，由於氣爆後百貨暫時停業，讓百貨內業者為了要繼續營業，已經開始在附近尋找臨時店面。
目前找店面的業者以精品、糕點業者較多，不過也因多尋找短租店面，因此租金相對較高。
▲新光三越氣爆暫時停止營業。（圖／記者許權毅攝）
記者葉國吏／綜合報導
台中新光三越生氣爆封鎖，傳出店內許多櫃位已經開始找尋附近店家要繼續營業。
根據《聯合報》報導，鄰近房仲業者指出，由於氣爆後百貨暫時停業，讓百貨內業者為了要繼續營業，已經開始在附近尋找臨時店面。
目前找店面的業者以精品、糕點業者較多，不過也因多尋找短租店面，因此租金相對較高。
關鍵字：新光三越氣爆
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過去曾因管理費、包裹等問題與鄰居起爭議的藝人郭書瑤，日前出席台中不動產開發公會春酒，演出後她表達想要置產台中的高度意願，獲得台下熱情回應。對此，理事長王至亮大表歡迎：「台中氣候好、往來南北交通便利，很推薦瑤瑤來置產。」
11分鐘前
語不驚人死不休的《豈有此呂》好朋友帥過頭又來了！今年房價會跌多少？有可能連跌10年？現在是出手好時機？投資客已跑光？問他就對了！他再噴金句勸世擁房者「不必孝順兒女」！因為你珍惜的老厝和老厝內的古物，在你死之後就會馬上被賤賣，不如老了就賣房換現金，轉投ETF好好自己過日子。
1小時前
台中新光三越生氣爆封鎖，傳出店內許多櫃位已經開始找尋附近店家要繼續營業。
4小時前
新北市23日正式公告114年首批社會住宅招租計劃，包括中和民樂、三重成功、三重五谷王2號、五股成州2號等四處新完工社宅，共計92戶，加上新店央北、土城員和、永和中正橋、板橋民權等四處遞補名單已用罄，辦理聯合招租。申請收件期間為114年2月12日至3月13日，資格審查後將於6月6日進行電腦抽籤。申請者可選擇現場親送或線上申請，有租屋需求的民眾請把握機會備妥資料提出申請。
13小時前
台北市一名羅姓男子控訴，鄰居范姓男子於112年5月搬入社區5樓，入住後經常突然傳出巨大聲響，如桌椅摩擦地面、重物墜地等聲音，導致他經常在夜間睡眠中被驚醒，長期睡眠不足、精神力無法集中，身心痛苦異常，且多次反映、甚至報警仍未獲改善，因此提告范男，求償精神撫慰金20萬元。士林地院法官審酌後，認為羅男求償有據，判處范男應賠償10萬元。
14小時前
台南市政府地政局辦理25筆農地重劃區抵費地及零星集中土地公開標售，其中面積較大的3塊農地分別在鹽水區、柳營區和學甲區，土地面積逾300坪，相當有利於農耕使用。南市府表示，公告招標時間自2月13日開始至5月13日止，並訂於5月14日上午於台南市政府民治市政中心辦理開標作業。
15小時前
位於台南市歸仁區的「沙崙安居」社會住宅已在12月16日決標，據了解在118年完工後可為當地提供580戶居住單元，該案交通便利鄰近高鐵、台鐵等大眾運輸，周邊還有Outlet、學校等，可以滿足民眾生活各種需求。
15小時前
台灣很多父母會為孩子買房，作為孩子結婚的禮物，減輕孩子的負擔，但一不小心變成別人的，父母恐怕會昏倒。律師蘇家宏在臉書上分享案例，兒子訂婚後，卻私下過戶房產給未婚妻，最後2人吵架分手，房產變成外人的，蘇家宏表示，「幸好沒有結婚前，都可以拿得回來。」
15小時前
如果租屋處的隔音差，實在難以好好休息！近日有網友發文透露，她在外租屋，雖然住隔壁的女生總是笑笑的、人很客氣，但每到半夜，她都會聽到「幸福的聲音」，讓她覺得很受不了，也實在不知道該怎麼開口，請對方控制音量。貼文曝光後，引發討論。
16小時前
逸偉建設於2月15日吉時隆重舉辦「逸偉A+」開工動土儀式。逸偉建設表示，看好大園客運園區未來發展，以桃園國際機場為中心所擘劃兆元航空城計畫，占地逾4,500公頃，規劃六大智慧科技產業園區，是台灣史上規模最大開發案，未來將創造約20至30萬個就業機會，帶動周邊房市、產業蓬勃發展。
17小時前
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