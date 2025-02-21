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高雄最親民生活圈只要1字頭　在地：千萬不到買3房

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房仲業者公布，2024年高雄平均成交單價最低的前10大「親民生活圈」，小港區漢民商圈以平均成交單價16.9萬元，成為房價最甜生活。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市2024年房市多空交雜，房仲業者統計2024年35個熱門購屋商圈，公布平均成交單價最低的前10大「親民生活圈」，小港區漢民商圈以平均成交單價16.9萬元，成為房價最甜生活圈，也是熱門商圈最後「1字頭」，包括台積第一圈的德賢商圈也上榜，房價也在2字頭。

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台灣房屋集團盤點《高雄實價網》去年高雄市35個熱門購屋商圈，平均成交單價排名最低的前10大生活圈，包括漢民商圈、德賢商圈、前鎮區瑞隆商圈、三民區陽明、大昌商圈，還有鹽埕埔捷運商圈等均入榜。

而房價最甜的為小港區的漢民商圈，2024年平均成交單價約為16.9萬元，以1字頭甜甜價，榮登高雄房價最親民的生活圈。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹分析，漢民商圈作為小港區熱門購屋區域，具備完善的機能與學區優勢。區內有漢民國小、中山國中、小港醫院等核心設施，捷運小港站與漢民路沿線店家林立，生活便利性極高。購屋主力多為剛需自住客群，尤其是高雄港區與造船廠的就業族群。以漢民國小周邊的中古華廈為例，3房2廳格局總價約落在800~900萬元之間，成為家庭客群的熱門選擇。

劉沛緹指出，該區北側緊鄰小港機場，受早期住宅禁限建管制影響，區內多為屋齡20~30年的華廈、公寓與透天厝，房價基期偏低，南側則毗鄰鋼鐵廠工業區，雖帶來就業人口紅利，但噪音與空氣污染成為潛在購屋阻力，因此平均單價維持在1字頭的「甜甜價」。

行政區 生活圈 2024年單價 (坪/萬元) 2023年單價 (坪/萬元) 增減幅 (%)
小港區 漢民商圈 16.9 15.1 11.9%
三民區 陽明商圈 21.8 19.6 11.2%
鹽埕區 捷運鹽埕埔 22.6 18.5 22.2%
前鎮區 瑞隆商圈 22.9 19.7 16.2%
楠梓區 德賢商圈 23.1 19.5 18.5%
三民區 大昌商圈 23.2 21.9 5.9%
三民區 高雄車站 23.4 18.1 29.3%
苓雅區 武廟商圈 24.0 26.8 -10.4%
三民區 三塊厝商圈 24.4 23.7 3.0%
三民區 科工館商圈 25.0 26.8 -6.7%

▲高雄十大親民購屋商圈。資料來源：《高雄實價網》（ETtoday製表）

不過小港機場南側的建築禁限建管制已於2018年鬆綁，近年陸續有新大樓案進場開發。未來更有總值800億元的「小港機場新航廈」計畫即將啟動，為區域房市注入新動能。目前漢民商圈內的預售大樓，最高成交單價已突破3字頭，顯示開發紅利正逐步顯現。

除了漢民商圈仍維持1字頭的親民價格外，其餘如陽明、捷運鹽埕埔、瑞隆、德賢及高雄車站等商圈，房價已全面突破2字頭。尤其在過去一年內，多數商圈房價從1字頭跳漲至2字頭，其中高雄車站商圈漲幅最為顯著，已有29%漲幅，台積電第一圈的德賢商圈也有18.5%的漲幅。

東昶璟房仲企業專案經理吳凱文表示， 高雄車站、德賢及鹽埕埔等傳統熱門購屋區，都有搭上開發計畫、台積電、觀光熱潮等順風車，推升當地房價，這些區域以中古大樓交易為主，因房價基期較低且生活機能成熟，在當前房價高漲的時代，特別受到小資族群的青睞。

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關鍵字：高雄房市漢民商圈生活圈房價高雄實價網

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