5年重稅閉鎖期解禁　高雄面臨交屋潮掀買方市場風暴

▲隨美國總統川普上任後可能於2025下半年加徵關稅，全球通膨壓力將顯現，專家表示，下半年恐怕是市場修正的關鍵點。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

去年央行9月祭出信用管制後，掀起一波金龍風暴，隨美國總統川普上任後可能於2025下半年加徵關稅，全球通膨壓力將顯現，專家表示，下半年恐怕是市場修正的關鍵點，高雄面臨交屋潮，有望轉為買方市場。

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針對2025年房市展望，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，受美國川普政府上台後可能實施的高關稅政策影響，全球通膨壓力將逐步顯現，下半年台灣實體經濟可能趨弱，但整體市場仍能維持一定水準。

然而2025下半年至2026年，房市將面臨多重挑戰。包括2016年起的推案將於2025~2026年達到交屋潮高峰，預估交屋量達12~13萬戶，市場供給壓力增大，

此外，2020年底央行首次推出選擇性信用管制，購屋族持有5年內的35~45%重稅轉售閉鎖期，將於2025~2026年到期，加上符合自用的民眾持有超過6年就能轉售，賣壓持續上升。

而2022~2023年購屋者寬限期於2026年到期，財務壓力可能迫使部分投資客拋售，在2026年新青安房貸退場後，進一步影響市場購屋信心。

▲2025下半年起市場將逐步轉為買方市場，高雄反應尤為明顯。（圖／記者張雅雲攝）

徐佳馨認為，2025下半年起，市場將逐步轉為買方市場，高雄反應尤為明顯。關鍵在於高雄近年房價飆漲，投資客經驗不足，預售交屋後可能選擇讓利出售。

大高雄建築公會理事長洪光佐表示，像是高雄以前有置產客以每坪30萬元入手，但市場行情已漲到40萬元，若待售期拉長，仍會有民眾願意減少獲利以35萬元成交，出現低於市場行情價格。但反觀建商端，因擔心率先降價損及品牌，多數選擇以撐待變。

同時，高雄以前房價曾跌破低點，依歷史經驗來看，民眾對房價持續維持高檔的信心不高，但仍有政策利多如S廊帶、台積電產業進駐等支撐基本面，研判之後降價幅度取決於預售換約、一般民眾售屋，而非建商。

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