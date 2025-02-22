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隔壁棟有人賣車位他心動！大票一看「是這種」搖頭：別了吧

▲▼機械車位,停車場,停車,車格。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

多數買房族都不會想要機械式車位，有車主就求助，自己是住北市大安區沒車位的老公寓，平常都租附近學校地下停車場的車位。最近看到家隔壁華廈有停車位要賣，忍不住動心，不過因為是倉儲式的又很猶豫。信義房屋專家聽聞，分析優缺點並提醒一點，建議考慮清楚。

這位網友在「買房知識家」表示，他家是台北市大安區老公寓，因為沒有車位，他平常都租附近學校的地下停車場，走路距離約6-8分鐘。最近他看到家隔壁棟17年華廈有停車位要賣，還是休旅車位，令他心動不已。

不過，唯一讓他猶豫的，就是該停車位是倉儲式，「我想說是正隔壁，幾乎是停完車就回家的概念…有點心動，但好像大家對機械車位和倉儲式車位都很反感…想聽聽大家有沒有什麼想法可以分享？」

貼文引發討論，「以我家的狀況是會買，30年前民生社區到處都是停車位，家父就沒有買車位，現在很後悔，公有停車場不好抽也不便宜，買房子的都會問有沒有車位」、「不要購買，用租的就好，這個買的不划算。不保值、管理費高，可能還會越來越高，有的都收到1500-1800元一台了。租金低，休旅車通常進不了倉儲，就算可以進，豪車也不太敢停」、「塔式就別了吧？」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，倉儲式車位要定期維修保養，代表住戶要繳的管理費相對較高，上下班時間取車、停車也要等。不過只要地點夠好，以及管委會真的有確實定期保養，基本上不用擔心轉賣問題。另外他提醒，可以先確定該車位能賣給非該棟社區所有權人，避免往後被其他住戶主張無效、產生糾紛。

關鍵字：停車車位公寓倉儲式信義房屋曾敬德

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