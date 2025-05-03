台中重劃區南北大戰　13期單價首度超車14期

▲近期在實價登錄揭露中，台中兩大重劃區13期與14期出現關鍵交叉點，單價部分13期超車14期。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

素有南北雙強重劃區之稱的南屯13期與北屯14期重劃區，近期在實價登錄揭露中出現關鍵交叉點。13期「順天MR.L」揭露44筆交易，每坪均價達77.8萬元，也讓13期在單價上正式超車14期，專家認為，房市主戰場逐步從價格競爭，邁向品牌、規模與產品力的實質較勁。

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13期近期迅速竄起，鉅虹建設在推出「天蒔」、「天麗」2案後迅速完銷，近期更將在昌明段推出總銷百億元的雙案「蒔荃」、「蒔美」。另外，國泰建設也將在昌明段推出「國泰時萃」，規劃均質3房產品，標榜步行即達大慶站。

鄰近的八期重劃區，也展現強勁補漲態勢，「寶樺境溪行」單價站上7字頭，麗晨建設也即將在八期推出預售新案「麗晨這山那」，基地位於文心南五路與永春東二路口。

根據實價登錄顯示，八期指標建案成交單價頻頻上探7字頭，雖然供給量卻遠不及十三期，但擁有水岸、公園首排的地段如聚富建設推出「聚富粼粼」，同樣開案短短不到半年銷售即達6成。

▲不過，北台中14期重劃區未來有巨蛋、漢神洲際百貨議題，品牌建商推案量仍是全台中最多。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，北台中14期則展現品牌陣容的壓制力道。由寶輝建設領軍，推出「GREEN PARK」、「WATER PARK」、「SKY PARK」3案，總銷合計高達125億元，近期實價登錄一口氣揭露20筆，全面站上7字頭。其中「WATER PARK」每坪均價75.4萬元、最高總價達3,858萬元，穩固14期價格走勢。

14期下半年同樣備受矚目的，還包括坤悅「泊岳」主打超高大樓、低建蔽，受到自住客青睞。舜元建設即將推出的「舜元洲際段案」，基地橫跨崇德十九路與洲際路園道，主打3至4房格局。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析指出：「13期單價首度超車，代表市場已正視其生活機能與品牌建商的整體實力。不過，14期仍擁有完整街廓、高規產品與堅強品牌陣容，具備穩定撐盤的條件。」

群義房屋南屯市政直營店主任何秉宸認為：「13期的開發受惠八期生活機能，尤其鄰近的八期大部分屋齡已達20年以上，將帶動區域性換屋需求湧入13期，成為推案主力客層。」

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