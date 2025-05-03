「吹冷氣1通病」超耗電　一票人認了！台電曝關鍵：省錢又涼

▲冷氣設定26度配上電扇，也可以吹得很涼快。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

還沒過端午節，不少人已經開始吹冷氣了！一名網友直呼，台灣人吹冷氣的通病，就是開超低溫、蓋著厚棉被，這樣吹其實超耗電。文章曝光後，不少網友尷尬坦言「這我！腳趾頭一根都露不得」、「根本不用買涼被」。事實上，台電也建議，設定26至28度並搭配風扇才是王道，每調高1度可省電6％。

一名網友在Threads表示，每當夏天熱到不行時，台灣人的通病，就是把「冷氣催到最底，被子蓋到最緊。」

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一票網友紛紛默默點頭，「我可以冷氣加電風扇不蓋棉被，超怕熱」、「在25和26度之間猶豫」、「再來一桶冰淇淋」、「這我！腳趾頭一根都露不得」、「這樣超舒服」、「夏天吹冷氣蓋冬被必須的吧」、「根本不用買涼被」。

也有人直呼，加上電源開開關關，這樣吹超耗電，「電費破萬元的時候就知道痛了」、「早上起來再狂咳嗽」、「有時候冷氣吹到很冷我會關掉，五5分鐘後再打開冷氣的也是我」。

對此，台電表示，可以將風量調為自動模式，再開電風扇或循環扇，不僅有助室內空氣對流，也能提高冷房效果來省電，「冷氣溫度每調高1度可省電6％，所以設定26到28度並搭配電扇就會很涼！」

值得注意的是，想要冷房快一點，循環扇放置的位子也是關鍵，需在「冷氣出風口下方」，也就是跟冷氣同側；「房內最長對角處朝室內中央吹」，須呈現約45度仰角擺放，讓後方扇葉能捲入冷空氣，並將熱空氣吹散及反射，將風帶到室內更深的角落，如此反覆循環促進對流，就能快速調節室溫不均的情況。

另外，民眾開冷氣前可以先做2件事，可以讓冷氣更快涼、更省電，首先是開窗戶散熱，家具、地板在炎熱的夏天吸熱一整天，會讓室溫上升不少，所以必須先讓熱氣散掉，冷氣才能更省時省力、事半功倍。

第2點，記得2至3周清潔外殼和濾網，避免累積的灰塵影響冷氣效率，如此一來1天大約可省電0.47度，1年下來就會省10％用電。