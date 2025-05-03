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訂國外飯店！刷卡見「房價不一樣」　內行曝關鍵原因：有機會少付

▲▼飯店,房間,青旅,國旅。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay） 

▲很多人訂飯店都是選擇延後付款。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

中央銀行2日表示，外資大幅買超429.24億元，並匯入資金，致國內匯市美元供給大幅增加，促使新台幣升值，收在31.064元。粉專「專挑旺季旅行的潘仔•Esansan•」指出，如果有訂「外幣計價、延後付款」的商品，當台幣升值，就有機會少付錢。

新台幣升值，和訂房有什麼關係呢？粉專「專挑旺季旅行的潘仔•Esansan•」表示，匯率會影響旅遊族「刷卡時，實際支付多少台幣」。現在有很多旅遊網站可以選擇「延後付款」，也就是先訂房，之後入住、到現場才刷卡扣款。

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粉專表示，雖然「延後付款」可以先鎖價格，之後再付款，但因為鎖的價格大多是「外幣金額」，因此實際扣款時，銀行會用當天的匯率換算成台幣，所以房價的變動並不是平台加價，只是匯率變了。

粉專以「台灣刷美金」舉例，如果在3月底訂一晚100美元的房間，但是5月才刷卡（台幣）付款，「匯率當初是33，估算台幣要付3300元；到5月匯率變30，實際只要付3000元」，也就是說，如果遇上新台幣升值，就會自動省了3000元。

接著粉專又以「美國刷日幣」為例，如果3月底訂了2萬日幣的日本飯店，且延後到5月刷卡（美金）付款，「匯率當初是1美金換150日圓，只要付133美元；到5月變1美金換140日圓，要付143美元才夠。」所以就算是同樣的房間，也可能因為匯率跌了而多噴錢。

粉專最後也說，當新台幣升值，對出國玩、買國外東西的人來說，會有賺到的感覺；如果有訂「外幣計價、延後付款」的商品，也可能少付錢，但「匯率沒人說得準，出手前評估一下風險喔」。

本文經「專挑旺季旅行的潘仔•Esansan•」授權引用

關鍵字：新台幣新台幣升值升值飯店付款

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