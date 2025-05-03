陳傑鳴／2025房市多災多難　「超值價」將成關鍵詞

▲板橋有建商開出「讓利第一槍」，喊出新板7折價，並表示隨時、每個案子都要讓利，希望能吸引買方、拚贏同業。（圖／資料照）

文／《全向科技房產中心》總監陳傑鳴

台灣今年房市多災多難，除央行第七波信用管制持續打炒房外，又強碰川普關稅政策暴擊金融市場，造成全球股市哀鴻遍野，日前板橋有建商開出「讓利第一槍」，喊出新板7折價，並表示隨時、每個案子都要讓利，希望能吸引買方、拚贏同業。

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但這是「真讓利還是假讓利？」，還是意味「房市真的反轉了？」。

其實，判斷建案是否出現讓利打折價，需以同區域、同商圈內的產品進行價格比較才合適。不過，因預售產品價格高，買氣確實較不容易維繫，一旦遇到房市降溫，交易熱度就會較一般成屋產品冷卻更快。在近期房市買氣低迷，來客組數、成交組數都在低檔的狀況下，有建商打算開始讓利銷售並不讓人意外。

至於，建商讓利是否代表房市要反轉了？房價要跌了？建議民眾則可參考2008年與2014年台灣兩次房市出現反轉的時空背景，跟目前狀況比較加以判斷。

▲在房市量縮的過程中，賠售、房價下跌資訊也不斷出現。（圖／資料照）

以2008年房市反轉來說，當時次貸引發的金融風暴是全球性的，不僅經濟衰退來的又急又快，台股大盤也從9859點跌到3955點，跌幅高達近6成，那時房市交易量快速萎縮，從發生前3年的年均43萬件建物買賣移轉量，量縮到2008年的不到38萬件，而經濟大衰退下，也導致房價出現1~2成左右的跌幅。

至於2014年房市反轉則是因為國內房市管制不斷加重所觸發，當時央行從2010年起接連祭出4波房市管制措施，直到2014年房市才發生反轉下跌，那時每年的建物買賣移轉量，從2013年的37.2萬件，連3年量縮到2016年的24.5萬件，創下有統計來新低量。在量縮的過程中，賠售、房價下跌資訊也不斷出現。

▲專家認為如今台灣從去年下半年的限貸風暴至今，預測下半年「讓利」，很可能會成為市場的共識。（圖／資料照）

而目前台灣房市，剛好碰到川普關稅重擊世界金融與經濟，而且，國內房市管制也處於歷史最嚴狀態，等於雙利空齊置，後市發展確實不容樂觀。

以過去經驗來說，房市反轉初期，建商多半會選擇先撐著來觀望，一旦時間長達1年以上，才有會有指標建商出現「真降價」槍響，甚至打出「新屋比舊屋便宜」來吸引市場的目光。

而如今台灣從去年下半年的限貸風暴至今，量縮的市況已快1年，估計如果交易量能再無法明顯回升，今年下半年「讓利」，很可能會成為市場的共識，新案與中古屋市場都跑不掉，只有「超值價」才會吸買方。

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►陳傑鳴小檔案

現職：全向科技房產中心總監

專長：房地產市場分析、買賣租賃策略評估

經歷：Ubee趨勢研究中心總監、APPLE HOUSE趨勢研究中心研究總監、屋比房屋總監、元宏不動產加值服務平台總監