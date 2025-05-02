台中後花園每月20萬人登山　老飯店求售3年還在等重生

記者陳筱惠／台中報導

座落於台中後花園大坑風景區的「橋王花園酒店」，鄰近新社花海、東勢林場、谷關溫泉等知名景點，歷經疫情重創，加上老老闆的過世決定求售，但一路從開價8.8億元砍至4.8億元，至今已經3年，仍在市場求售。

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▲「橋王花園酒店」但一路從開價8.8億元砍至4.8億元，至今已經3年，仍在市場求售。（圖／記者陳筱惠攝）

「橋王花園酒店」屋齡逼近40年，地坪1300坪、建物面積1700坪，共計100間房，是台中市合法旅宿業者，知情人士指出：「該飯店於2009年重新整裝，其實地點很好，在大馬路邊，過去靠著陸客發大財，但自陸客不來後生意就一直下降，疫情時轉作防疫旅館，但仍不敵疫情重創，黯然收攤。」

▼橋王飯店小檔案。

物件詳情 基本 飯店 類型 100間房 主建物 1157.01坪 附屬建物 100.65坪 土地登記 1303.12坪 開價 8.8億砍至4.8億

不過，在大坑風景區整體觀光回溫後，市場傳出「橋王花園酒店」也曾有幾組人馬在商談，價格一度談到低於3億元，但始終未成交，在地房仲認為：「大型物件待售時間長，而且單純以土地單價來計算，4億元以上，單坪價超過30萬元，仍是高於行情，以投資角度來看，要出售並不簡單。」

▲大坑風景區觀光、登山回溫，但老牌飯店「橋王花園酒店」仍在求售。（圖／記者陳筱惠攝）

而台中日光溫泉度假酒店總經理洪明峰則分析：「大坑商圈目前光是登山客每月就可以達到20萬人次，國際觀光客加國旅，也已經回到疫情前的人潮，加上過去被詬病的小黑蚊、道路問題也都已經有大幅改善，天然資源豐富的加持下，整體商圈會越來越活絡。」

不過對於鄰居求售多年，洪明峰也說：「該地點位置相對顯眼，也是鄰居，希望真的能有經營團隊進駐改善，讓地方市場做大。」

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