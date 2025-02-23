剩2樓層可選！買房小白求助了　大票見「這1層」驚喜：怎會剩

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有買房小白求助，看到新北市一個15層樓的建案很喜歡，目前剩下兩樓層有物件。然而他一曝光樓層，就有人納悶不已，「怎麼會有剩14樓？通常不是次頂會不少人買？」對此，信義房屋專家指出，次頂樓確實很搶手，景觀好不說，還可以避開頂樓的漏水、曝曬過熱等風險，唯一只怕樓上吵。

原PO在買房知識家表示，他有喜歡新北市一個建案，「樓層共15層，目前只有剩2樓、14樓」，便向前輩請教，14樓一般會不會有什麼禁忌？並說自己是第一次買房的小白。貼文引發討論，就有網友納悶，「比較好奇怎麼會有剩14樓？通常不是次頂會不少人買」、「次頂樓一般是人家最喜歡的。」

也有人紛紛留言，「次頂樓最好，但要注意15樓是什麼？不要是公設的健身房跟游泳池都好」、「當然選14樓囉！風景優美、空氣清淨，因為我也住14樓」、「次頂樓才不有漏水，日曬的問題，算最高風景，通風較佳」、「次頂樓，優缺點是…視野好、價格可能會高一點、陽台建議做隱形窗比較安全、鳥類容易到陽台棲息會大便、電梯維護時爬到不要不要、地震時非常有感，東西都要固定好。」

其中不少網友表示，「次頂樓很理想，樓層價差能接受的話」、「注意錢包煞 錢可能不夠」、「錢夠不夠的問題」、「次頂14樓最棒，但口袋要多$」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常次頂樓會很搶手，畢竟景觀好，相較頂樓較少曝曬，還可以避開漏水風險，過去就有建案是次高樓層單價較頂樓高。至於為何次頂樓戶會和2樓戶同時剩下，曾敬德認為可能是價格相差大，建議先問清楚兩戶單價多少。