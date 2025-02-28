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人氣便當店首進軍台南　在地查店面位置稱：是勇者

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲近期有高雄人氣便當業者首度進軍台南，選在該店展店，被在地人笑稱「勇者進駐」。（圖／翻攝自Facebook／雲劍）

記者張雅雲／高雄報導

中西區是台南最早發展的區域，也是最精華的蛋黃區，有網友在臉書PO出店面照，透露疑似開什麼倒什麼，引發網友熱議，近期有高雄人氣便當業者首度進軍台南，選在該店展店，被在地人笑稱「勇者進駐」。

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原PO在臉書粉專《雲劍》PO出一張店面的照片，並表示「終於又有勇者進駐這店面了！」沒想到釣出一大票網友留言，之前就有在地人對曾開過的店面如數家珍，直言最早房東賣鳥飼料，生意淡了就出租給明新喜餅，又換太師傅來租，輕素食做不到1年也收了，飲料店換了2家都做不久。

不少網友對經營15年的太師傅最有印象，甚至有網友疑惑「陣亡率超高的點？」也有不少網友覺得能開在轉角不倒的可能只有丹丹漢堡。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲該區連接西門圓環，是台南市中心最繁華的地方之一，去年初1樓貼出招租廣告。（圖／翻攝自Google Maps）

據了解，該店面位於台南中西區民族路三段，屋齡55年，為地上4樓，地坪37.66坪、建坪112.7坪，去年初1樓貼出招租廣告，沒想到近期有新租客「梅村家排骨飯」將進駐，根據在地房仲透露，屋主當初開出1、2樓月租金為16萬元，預估月租金落在15萬元上下。

該排骨飯為高雄起家的老字號便當店，每到用餐時刻就大排長龍，台灣房屋成大東豐店店長林致承表示，該店首度進軍台南，還未開幕不少台南人就已經相當期待，由於該區連接西門圓環，是台南市中心最繁華的地方之一，周邊有海安路、國華街、新光三越等知名地標，生活機能成熟，人潮車潮絡繹不絕，對新品牌來說，頗具廣告效益。

該商圈店面空租率不高，主力以透天店面為主，地坪約30坪，面寬5~6米，整棟租金約7~8萬元，至於三角窗的廣告效應更好，租金通常更高，不過目前中西區不少路段都畫紅線禁止停車，停車相當不易，成店面最大抗性。

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關鍵字：台南中西區便當店店面排骨飯

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