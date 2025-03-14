三峽都更首案通過！老透天變21層大樓　拚2028年完工

▲三峽都更案重建計畫預計興建1棟地上21層、地下3層的現代化住宅，全棟共121戶。。（圖／新北市政府都市更新處提供）

記者陳致平／新北報導

新北市三峽都更首案日前於大會審議通過，後續核定後將啟動重建作業，預計於2028年完工。預計整體帶動周邊地區的都市更新效應，改變三峽的城市面貌。

新北市政府都市更新處表示，這項計畫於2023年8月31日提交事業計畫報核，更新前的建物鄰近三峽老街，包括5戶2至3層樓的磚造建築，所有權人共8位。經結構安全鑑定，這些建物耐震能力不足，基地北側現況為農地，東側則為未開闢的計畫道路，周邊道路系統的交通機能尚待完善。

都更處指出，計畫興建1棟地上21層、地下3層的現代化住宅，共121戶，並規劃沿街4公尺的步道式開放空間。不僅提升沿街環境的美觀，也增加了學生至對側中園國小上下學的交通安全。新建築物採用銀級綠建築和耐震設計，將大幅提高建築物的安全性。

▲三峽都更第1案模擬圖。（圖／新北市政府都市更新處提供）

都更處說明，重建計畫不但更新了老舊房屋，還協助市府取得及開闢道路用地，提升公共利益，創造市民、土地所有權人與市府三贏的局面，成為三峽都市更新的領頭羊。

都更處進一步表示，新北市府積極推動多元都市更新方案，以改善整體環境市容，打造宜居的居住環境。這些方案包括一般都市更新、危老重建、簡易都更、防災都更與整建維護方式。至今已累積核准超過千案，推動都市更新成果豐碩。在三峽地區，受理的危老重建計畫截至目前已核准4案，其中2案已完工，另有1案施工中。