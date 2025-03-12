14期國際街廓成型　美和段新案匯集4資優生建商

▲美和段緊鄰崇德、松竹、山西路商圈以及823公園，市府譽為最強國小的「松強國小」亦落腳於此，整體優勢冠絕14期。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

中台灣最大的14期重劃區，以低密度、高綠覆的住宅區為發展核心，擁洲際棒球場、百貨南霸天漢神洲際百貨及台中巨蛋等國際級設施，加上環繞成熟的11期崇德商圈，各段別皆有各自的精彩。其中，位於14期東南側的美和段，更被譽為「國際富人聚落」代表。

美和段緊鄰崇德、松竹、山西路商圈以及823公園，被市府譽為最強國小的「松強國小」亦落腳於此，整體優勢冠絕14期，成為一線建商插旗佈局的重點熱區。

目前包含寶輝、龍寶、華固、坤悅、國泰、新業等品牌建商插旗推案，除品牌力道強勁，從土地取得、規劃設計，無不傾盡心力打造代表作品，如已經推案的「華固豐匯」就打出北部資優生豪宅頂規，以21.86 %低建蔽率問世。

另外，台中建築界模範生龍寶建設，則是攜手大毅建設推出「有愛臻邸」低密度、高綠覆基因的宜居建築，導入「多孔隙建築」概念，將風光水綠融入生活等優質設施，而中台灣豪宅資優生寶輝建設更是一口氣推出3案搶市，將為美和段營造出完整的國際級低密度街廓。

▲美和段緊鄰成熟的11期崇德商圈，生活機能優良。（圖／業者提供）

而中台灣連續7年榮獲《台灣誠信建商》認證的營建優等生坤悅開發(5206)，近期將推出美和段國際街廓新案「坤悅‧泊岳」，也是繼坤悅於崇德商圈推出25F的「泰若天成」後，再次以超高層豪宅規格進軍北屯區。

「坤悅‧泊岳」位於崇德十路一段、松柏街、松柏二街口，基地三面臨路，稀有1,371坪大基地開發，僅興建一棟24層的超高建築。有趣的是，「坤悅‧泊岳」不僅將是美和段最高住宅大樓，更以17.02％的區域最低建蔽率登場，集最高與最低於大成，創造720度環景的視野優勢。

▲中台灣連續7年榮獲《台灣誠信建商》認證的營建優等生坤悅開發，繼11期「泰若天成」後，再次以豪宅規格進軍北屯區。（圖／業者提供）

「坤悅‧泊岳」社區採二進式門廳與迎賓車道規劃，格局部分更是戶戶邊間的超優設計，全案規劃29~39坪、2~3房產品，2房全棟規劃2房2衛，生活空間與舒適度絲毫不打折。據了解，該案在公設規劃上，沿襲坤悅開發一貫實用性高且好維護的原則，此次更將長達27米的中庭湖景搬進社區，加上跳島式宜居陽台與湖景森林對應的舒適感，在一眾品牌建商中突破重圍，成為2025第一季最搶眼新案。

▲「坤悅泊岳」擁有1371 坪大基地，僅興建一棟24層超高建築。（圖／業者提供）

瀧瀷廣告執行長蕭富祐指出：「美和段除了眾建商遵循低密度、高綠覆特性，將每個社區都當成一座座小公園來規劃，更鄰近有『台中小天母』之稱的11期823公園特區，因此這些相當愛護品牌的建商，在建材配備上亦是精挑細選，對於購屋族來說，美和段個案幾乎是目前市面上最精工的代表，加上地段優勢，不論是捷運綠線、台74號，都是車程5~10分鐘可達。」

蕭富祐說：「年底漢神洲際百貨開幕後，也將帶動14期重劃區走向新的領域，而美和段地點剛剛好的鬧中取靜，也將在一線建商加持下，改寫區域格局。」