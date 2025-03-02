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陳炳辰／北台灣新成屋供需雙降冰點　建商堅不低頭？

▲▼ 高雄新市鎮,楠梓,橋頭,台積電,看屋,看屋照 。（圖／記者張雅雲攝）

▲1月新案市況慘，即便推案開始踩剎車，但累積難以去化的案量仍多。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

2025年的一開始，1月新案市況慘，即便推案開始踩剎車，但累積難以去化的案量仍多。不過，房市真有可能正底部盤整，蓄勢待發的可能性，畢竟銀行房貸滿水位風暴，在歷經半年的交易低檔與年底還款潮，應陸續有貸款空間。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

龍年規劃新案終告一段落，建商呼應買氣暫時休兵，1月的北台灣預售屋推案量僅400多億元，為2023年3月以來新低，比預售屋不得任意轉讓的《平均地權條例》修法預告前夕還慘，不見百億元大案，僅新北市永和區一新案估達60億元，餘皆低於30億元。

而本屬冷門的新成屋案雪上加霜，該月僅推出100多戶，供給不見火力，與需求雙雙降至冰點，拖累住展風向球燈號轉衰退黃藍燈，乃2022年連續升息利空後首見慘況，

需求面窘境在1月持續，因適逢農曆年節，傳統上購屋意願延至年後，加上整體環境偏空，天候寒流一波波也吹散人潮，數據顯示追蹤指標建案每週平均來客組數為14組，平均成交組數每週是1.3組，都在秀下限。

即便推案開始踩剎車，但累積難以去化的案量仍多，北台灣新案待售建案數在1月來到1104案，再比前月增31案，是2024年4月以來新高，去年初創造的股市熱錢轉房市盛況澈底打回原形。

▲▼預售屋帶看,示意圖,代銷,買房 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲去年初創造的股市熱錢轉房市盛況澈底打回原形。（示意圖／記者張雅雲攝）

且民眾關心的降價消息，恐怕還是暫時撲空，議價率依然在1成以內，建商仍不低頭而沒有讓利空間，但倒也有建案開價不再創高，自主控制價碼，如今案場銷售心態處於下風，對買方會提供多元意見，還是比去年更有機會買到切合行情又適合預算、符合期望的物件。

房市此等窘況究竟是落底了，還是將再下探？目前在台北市內湖區，與新北市三重、新莊、永和區，和桃園市的中路重劃區都傳出個案好消息，可能真有底部盤整，蓄勢待發的可能性。

畢竟銀行房貸滿水位風暴，在歷經半年的交易低檔與年底還款潮，應陸續有貸款空間，而歷史經驗判斷市場適應調控政策的能力強，加上台灣房產仍為上乘的投資保值選項，都增添房市與氣候一同轉暖的機率。

緊接著329檔期，乃至於整個上半年的傳統房市旺季，建商新案並不缺席，已預告包括台北市南港區，以及新北市新莊區、新店區、板橋區、三重區、林口區等地將有指標大案，是否一洗這段時間低潮，重振買氣，值得觀察意義不言可喻。

►陳炳辰小檔案

現職：《住展》雜誌發言人

經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理

學歷：台北大學社會學研究所

關鍵字：新建案房市交易量北台灣預售住展雜誌陳炳辰

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