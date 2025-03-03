前2月移轉棟數量縮25%　2縣市重摔逾3成

▲2月買賣移轉棟數出爐，合計六都1+2月共約2.98萬棟，年減25.1%。（示意圖／記者陳明仁攝）

記者項瀚／台北報導

2月買賣移轉棟數出爐，合計六都1+2月共約2.98萬棟，年減25.1%，其中以新北、台南量縮最多，下降3成以上。房仲表示，新北主要是過去熱門推案重劃區熄火，台南則是市中心北區、受科技廠帶動的蛋白區都出現量縮。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？ 專家教北台灣首購族預算怎麼抓

六都地政局今（3日）公布2月買賣移轉棟數，六都月、年漲跌互見，合計六都月增9.5%，年增5.4%。若排除春假期因素，將1、2月合併來看，六都都共約2.98萬棟，年減25.1%。

▲2025年2月六都買賣移轉棟數整理。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「前2月的建物買賣移轉棟數可能反應去年12月左右的交易，當時房市正處於房貸緊縮的狀況，一二手市場都出現交易量縮，預估由於去年上半年都是房市旺季，未來幾個月的建物買賣移轉棟數，呈現年減的機率較高。」

進一步觀察六都1+2月移轉棟數，新北、台南下跌最多，量縮超過3成，分別下降31.6%、33.6%。





▲六都2025年1+2月移轉棟數都呈現年減。（表／記者項瀚製）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「新北市如新莊、三重等房市熱門區域，過去重劃區議題火熱，新案交屋潮撐高移轉棟數，近期由於房市趨冷，建商減緩推案，加上二手屋況也表現平平，致使這波房市寒流，亦橫掃主打剛需買盤的區域。」

至於台南，徐佳馨表示：「台南減幅較大區域，包括仁德等蛋白區域，過去區域先前由於高科技產業進駐等緣故，建商持續進駐，推波助瀾助長買氣，而目前對投資、置產市場頗為觀望，加上區域近年來隨後房市多頭而大幅起漲，讓首購族購屋腳步也相繼放緩。」

台灣房屋台南成大東豐加盟店長曾嘉晟補充，北區也是台南2月量能明顯縮減的區域。他說：「北區為蛋黃區，擁有成大商圈、明星學區，未來還有新光三越小北門新館等紅利。過往一有中古屋案件釋出，即便價格高一點，買家也願進場卡位。」

不過，曾嘉晟說：「屋主的惜售心態高，目前市場中古案源較缺乏，主要的預售新案也幾乎完銷，供給減少導致買氣縮水，交易量因而落於低檔。」

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？ 專家教北台灣首購族預算怎麼抓